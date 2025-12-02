Martes con viento que despeina y cielo cubierto

El martes arranca con cielo cubierto y temperaturas frescas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico detallado del martes

Mañana: 8 °C, lluvias aisladas, viento del oeste entre 32 y 41 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 10-40%.

Tarde: 16 °C, lluvias aisladas, viento persistente del oeste, ráfagas de hasta 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 10-40%.

Noche: 10 °C, mayormente nublado, viento del oeste entre 23 y 31 km/h, ráfagas de 42-50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0-10%.

Según indica el SMN, el viento será protagonista durante todo el día, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

Efemérides y curiosidades del 2 de diciembre

Hoy se conmemoran varias efemérides:

Día para la Abolición de la Esclavitud: Enfocado en la lucha contra la esclavitud moderna, incluyendo trabajo forzoso, matrimonios forzados y explotación infantil.

Giving Tuesday: Una jornada global de solidaridad y generosidad. Este martes, ciudadanos y organizaciones están invitados a realizar acciones positivas y de ayuda a otros usando los hashtags #UnDiaParaDarAR y #GivingTuesday .

Día Mundial de las Frituras: Para los amantes de la cocina, hoy es ideal para probar recetas fritas, aunque con moderación para cuidar la salud.

