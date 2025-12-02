16°
19° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNLago PueloEl HoyoEpuyenEl BolsónPrimavera
02 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Martes con viento que despeina y cielo cubierto

El pronóstico del SMN indica un martes ventoso y con nubosidad persistente.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El martes arranca con cielo cubierto y temperaturas frescas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

 

Pronóstico detallado del martes

 

  • Mañana: 8 °C, lluvias aisladas, viento del oeste entre 32 y 41 km/h, ráfagas de hasta 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 10-40%.

     

  • Tarde: 16 °C, lluvias aisladas, viento persistente del oeste, ráfagas de hasta 50 km/h. Probabilidad de precipitación: 10-40%.

     

  • Noche: 10 °C, mayormente nublado, viento del oeste entre 23 y 31 km/h, ráfagas de 42-50 km/h. Probabilidad de lluvia: 0-10%.

     

Según indica el SMN, el viento será protagonista durante todo el día, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

 

 

Efemérides y curiosidades del 2 de diciembre

 

Hoy se conmemoran varias efemérides:

 

  • Día para la Abolición de la Esclavitud: Enfocado en la lucha contra la esclavitud moderna, incluyendo trabajo forzoso, matrimonios forzados y explotación infantil.

     

  • Giving Tuesday: Una jornada global de solidaridad y generosidad. Este martes, ciudadanos y organizaciones están invitados a realizar acciones positivas y de ayuda a otros usando los hashtags #UnDiaParaDarAR y #GivingTuesday.

     

  • Día Mundial de las Frituras: Para los amantes de la cocina, hoy es ideal para probar recetas fritas, aunque con moderación para cuidar la salud.

     

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “El uniforme se siente y la institución se respeta”: la Policía del Chubut suma nuevos agentes
2
 Detuvieron en Esquel a empresario correntino acusado de fraude por más de $67 Millones
3
 Egresan nuevos agentes en Esquel
4
 Un allanamiento por robo terminó con el hallazgo de un invernadero con 33 plantas de cannabis
5
 Despistes y un vehículo en un canal: los accidentes viales del fin de semana
1
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
2
 Nuevas profesoras de Lengua: Marisol, Ingrid, Maira y Romina concluyen su formación en el ISFD 809
3
 El problema de los alquileres y la onorosidad de los ingresos
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -