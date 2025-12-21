15°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutRed43
21 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia acompañó el comienzo de la Temporada de Verano en Puerto Pirámides

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se remarcó la importancia de acompañar a las localidades chubutenses en estos lanzamientos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres participó, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, del lanzamiento de la Temporada de Verano en Puerto Pirámides, organizado por el municipio de la localidad, en el Área Natural Protegida Península Valdés. 

 

En representación de la cartera que conduce el ministro Diego Lapenna, estuvieron presentes la subsecretarias de Turismo, Magali Volpi, y de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo.

 

Asimismo participaron representantes de la Cámara de Turismo Chubut, Guardafaunas del Área Natural Protegida Península Valdés, cuerpo de guardavidas y los bomberos voluntarios, prestadores turísticos y vecinos de la localidad; fortaleciendo de esta manera el trabajo conjunto, además de poner en valor el potencial turístico de la región.

 

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se remarcó la importancia de acompañar a las localidades chubutenses en estos lanzamientos, con el objetivo de potenciar la promoción turística y visibilizar la diversidad de propuestas que ofrece cada rincón de la provincia.

 

En ese marco, el municipio local realizó un reconocimiento a prestadores turísticos de actividades como cabalgatas, senderismo, stand up paddle, mountain bike, entre otras experiencias que Puerto Pirámides ofrece para disfrutar este verano.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Le pidió una práctica sexual extrema, pero ella se negó: no pudo evitarlo y estuvo a punto de morir
2
 Dos soldados esquelenses hicieron cima en "El techo de la Patagonia"
3
 Hallan un cuerpo de una mujer en Parque Nacional Lago Puelo con una herida de arma de fuego
4
 Eloisa Barriga vda de Jaramillo (Loy) QEPD
5
 Un restaurante, dos países y una vida de trabajo en Trevelin
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -