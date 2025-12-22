Córdoba: encontraron el resto fósil óseo de un vertebrado de la Era Mesozoica

Hallazgo histórico en Córdoba: Un equipo de investigadores cordobeses encontró el primer resto fósil óseo de un vertebrado de la Era Mesozoica en la provincia.

El fragmento, de unos 8 centímetros, fue rescatado en la Sierra de Copacabana, Pajarillo y Masa, cerca de Ongamira, y podría pertenecer a un dinosaurio terópodo o a un reptil volador del período Cretácico.

El hueso es hueco y de paredes delgadas, una característica clave de ciertos vertebrados que habitaron la Tierra hace más de 66 millones de años. Hasta ahora, no existían registros óseos tan antiguos en suelo cordobés.

El material será analizado con escaneos 3D, tomografías, impresión 3D y estudios microscópicos, lo que permitirá identificar el animal y reconstruir cómo era el ambiente y el clima de Córdoba cuando los dinosaurios dominaban el planeta.

El fósil quedará resguardado en la colección oficial del CICTERRA, bajo la tutela de la Provincia. Un descubrimiento que abre una ventana inédita al pasado de las sierras cordobesas.

