24°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Nieto de ArtistaLorenzo GigliAgustin Gigli
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy presentan en Esquel "Nieto de artista", el libro sobre la obra de Lorenzo Gigli

Agustín Gigli, docente jubilado de la ciudad, lanza "Nieto de artista". La obra busca devolver al presente el legado de su abuelo, un reconocido pintor y escultor que brilló en la Bienal de Venecia y el Museo de Bellas Artes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy, jueves 19 de febrero, la historia del arte argentino e italiano se encuentran en Esquel. A las 20:00 horas, en el espacio Cofradía Arte Sur, Agustín Gigli presentará su libro “Nieto de artista”, un trabajo que le llevó años de investigación para reconstruir el catálogo de más de 700 obras de su abuelo, Lorenzo Gigli.

 

Un puente entre Italia y Argentina

 

Lorenzo Gigli fue un artista plástico cuya vida transcurrió entre dos mundos. Nacido en Italia, se formó en Bellas Artes en Argentina. Su talento lo llevó a participar en la prestigiosa Bienal de Venecia en 1928 y 1930, obteniendo importantes premios, y a realizar exposiciones personales en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires.

 

"En el libro intento compartir anécdotas relacionadas con las obras. Siempre me intrigó qué ha pasado con ellas, algunas llevan más de 100 años", explica Agustín, quien trabajó durante 26 años como docente en Esquel antes de abocarse de lleno a este archivo familiar que hoy se vuelve público.

 

Cronograma de actividades en Esquel

 

La presentación de hoy es solo el inicio de un ciclo de tres días en Cofradía Arte Sur (el espacio de los artistas Claudio Dalcó y Marta Sottile):

 

Hoy Jueves 19/02 (20 hs): Presentación oficial del libro.

 

Viernes y Sábado: El espacio estará abierto con una muestra de cuadros y esculturas originales de Lorenzo Gigli.

 

Sábado (Cierre): Se realizará una charla-taller sobre el trabajo de archivos y la recuperación de legados artísticos.

 

Un recorrido federal

 

El camino de "Nieto de artista" seguirá por museos de La Plata, Santa Fe y Paraná, donde descansan obras de Lorenzo. "Es un gesto de agradecimiento a los museos por el cuidado que hacen de las obras en este contexto de crisis y ahogo presupuestario", concluyó el autor.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries
3
 “Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn
4
 El pequeño pueblo que sufre entre el horror y el temor: cuatro muertes en noventa días
5
 Sin conexión aérea: El paro general deja a Esquel aislada este jueves
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -