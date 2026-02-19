21°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Santa Cruz
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra

El fotógrafo Jorge Serra capturó imágenes de un Cóndor Real, especie típica del norte tropical, en pleno cielo patagónico. El hallazgo es considerado histórico debido a la enorme distancia de su hábitat natural.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La fauna patagónica no deja de sorprender. En los últimos días, el guardafauna y guía de aves, quien también es fotógrafo Jorge Serra capturó con su lente lo que muchos expertos consideran un "hallazgo de una vez en la vida": la presencia de un Cóndor Real (también conocido como Jote Real) sobrevolando los cielos del sur argentino.

 

Si bien el Cóndor Andino es el rey indiscutido de la cordillera, su pariente "real" habita normalmente desde México hasta el norte de Argentina (provincias como Salta, Jujuy o Misiones). Verlo en la Patagonia es un fenómeno extraordinario que ha despertado diversas hipótesis entre los especialistas.

 

Imágenes inéditas y valor científico

 

Jorge Serra, quien se destaca por su paciencia y ojo clínico para la vida silvestre, logró documentar al ejemplar con una claridad asombrosa. Las fotografías permiten observar los rasgos distintivos de la especie: su plumaje blanco y negro, pero sobre todo, los colores vibrantes de su cabeza (naranjas, rojos y amarillos) y su carúncula característica.

 

"Es un registro inédito", comentaron observadores de aves de la zona. Las imágenes de Serra no solo sirven como prueba del avistamiento, sino que permiten estudiar el estado de salud del ejemplar, que se encontraba volando de manera estable y con plumaje en condiciones óptimas.
 

 


¿Qué hace un Cóndor Real en el sur?

 

La rareza del avistamiento abre un abanico de preguntas para los biólogos. Entre las posibles causas de este desplazamiento inusual se barajan:

 

Corrientes térmicas: El ejemplar podría haber sido arrastrado por masas de aire inusuales.

 

Cambio climático: El desplazamiento de especies hacia nuevas latitudes debido al aumento de temperaturas globales.

 

Comportamiento errático: Algunos ejemplares jóvenes tienden a realizar grandes desplazamientos fuera de su zona de distribución habitual.

 

Este documento visual de Serra se suma ahora a los registros oficiales de la fauna argentina, recordándonos que la naturaleza es dinámica y que la Patagonia aún guarda secretos por descubrir en sus inmensos horizontes.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries
3
 “Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn
4
 El pequeño pueblo que sufre entre el horror y el temor: cuatro muertes en noventa días
5
 Sin conexión aérea: El paro general deja a Esquel aislada este jueves
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -