Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra

La fauna patagónica no deja de sorprender. En los últimos días, el guardafauna y guía de aves, quien también es fotógrafo Jorge Serra capturó con su lente lo que muchos expertos consideran un "hallazgo de una vez en la vida": la presencia de un Cóndor Real (también conocido como Jote Real) sobrevolando los cielos del sur argentino.

Si bien el Cóndor Andino es el rey indiscutido de la cordillera, su pariente "real" habita normalmente desde México hasta el norte de Argentina (provincias como Salta, Jujuy o Misiones). Verlo en la Patagonia es un fenómeno extraordinario que ha despertado diversas hipótesis entre los especialistas.

Imágenes inéditas y valor científico

Jorge Serra, quien se destaca por su paciencia y ojo clínico para la vida silvestre, logró documentar al ejemplar con una claridad asombrosa. Las fotografías permiten observar los rasgos distintivos de la especie: su plumaje blanco y negro, pero sobre todo, los colores vibrantes de su cabeza (naranjas, rojos y amarillos) y su carúncula característica.

"Es un registro inédito", comentaron observadores de aves de la zona. Las imágenes de Serra no solo sirven como prueba del avistamiento, sino que permiten estudiar el estado de salud del ejemplar, que se encontraba volando de manera estable y con plumaje en condiciones óptimas.





¿Qué hace un Cóndor Real en el sur?

La rareza del avistamiento abre un abanico de preguntas para los biólogos. Entre las posibles causas de este desplazamiento inusual se barajan:

Corrientes térmicas: El ejemplar podría haber sido arrastrado por masas de aire inusuales.

Cambio climático: El desplazamiento de especies hacia nuevas latitudes debido al aumento de temperaturas globales.

Comportamiento errático: Algunos ejemplares jóvenes tienden a realizar grandes desplazamientos fuera de su zona de distribución habitual.

Este documento visual de Serra se suma ahora a los registros oficiales de la fauna argentina, recordándonos que la naturaleza es dinámica y que la Patagonia aún guarda secretos por descubrir en sus inmensos horizontes.