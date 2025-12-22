17°
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Juró un nuevo Juez de Paz en Lago Puelo

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Juzgado de Paz de Lago Puelo y fue encabezada por autoridades del Superior Tribunal de Justicia.
El Juzgado de Paz de Lago Puelo cuenta desde la semana pasada con un nuevo integrante en su estructura judicial. El Dr. Carlos Enrique Borchardt prestó juramento de ley y fue puesto formalmente en funciones como Juez de Paz Primer Suplente, en un acto realizado el miércoles 17 de diciembre.

 

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del propio Juzgado de Paz, y marcó el inicio oficial de las funciones del magistrado.

 

 

El acto fue encabezado por el Dr. Diego Fernando Rodríguez, Secretario de Justicia de Paz e Interior del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien tuvo a su cargo la toma de juramento y la formalización de la designación.

 

 

