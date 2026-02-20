Continúa la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: Cronograma del día 2

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 transita su segunda jornada este viernes 20 de febrero en El Bolsón, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano en la Patagonia. Con entrada libre y gratuita, la celebración se extenderá hasta el domingo 22 y reúne música en vivo, cultura, producción y una fuerte identidad comarcal.

En su 48° edición, la fiesta vuelve a rendir homenaje al lúpulo como emblema productivo de la zona y a la diversidad artística de la Comarca Andina, con una grilla que atraviesa el rock, la cumbia, el folklore, la danza y los DJ sets en el escenario mayor.

Viernes 20: el Día 2 apuesta a la diversidad y al reggae

Tras el inicio del jueves, el segundo día propone una programación intensa que comienza por la tarde y se extiende hasta la madrugada del sábado, combinando bandas emergentes, artistas locales y números de danza.

Cronograma completo – Viernes 20 de febrero (Día 2)

18:00 – DJ

19:00 – Arrimamos las Pocas

19:30 – Vibra Bolsón

19:45 – Romero con la Banda

20:15 – Sao Piltri

20:45 – Chuk Perris

21:15 – Incógnitos

21:45 – Seba Rivera Arguello

22:15 – Legado

22:45 – Ballet Municipal

23:00 – Nonpalidece

00:30 – La Poblada

01:00 – Black Rabbits

01:30 – Cumbia 42

02:00 – Enrosk2

El momento más esperado de la noche será la presentación de Nonpalidece, que se espera que suba al escenario alrededor de las 23 hs. La histórica banda de reggae promete uno de los picos de convocatoria del viernes, con clásicos que ya forman parte del cancionero popular y una puesta en escena que suele transformar cada show en una verdadera fiesta.

Una fiesta que celebra identidad y producción

Además de los espectáculos musicales, el predio ofrece propuestas gastronómicas, cervecerías artesanales y stands de productores.

Cada jornada tiene su impronta propia, y este viernes combina fuerte presencia local con un número nacional de gran peso, anticipando un fin de semana que promete alta concurrencia.

O.P.