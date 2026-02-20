22°
Continúa la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026: Cronograma del día 2

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 continúa este viernes 20 en El Bolsón, con entrada libre y gratuita. Desde las 18 horas, el escenario mayor abrirá la segunda de cuatro noches con una extensa grilla de artistas.
Por Redacción Red43

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 transita su segunda jornada este viernes 20 de febrero en El Bolsón, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano en la Patagonia. Con entrada libre y gratuita, la celebración se extenderá hasta el domingo 22 y reúne música en vivo, cultura, producción y una fuerte identidad comarcal.

 

En su 48° edición, la fiesta vuelve a rendir homenaje al lúpulo como emblema productivo de la zona y a la diversidad artística de la Comarca Andina, con una grilla que atraviesa el rock, la cumbia, el folklore, la danza y los DJ sets en el escenario mayor.

 

Viernes 20: el Día 2 apuesta a la diversidad y al reggae

Tras el inicio del jueves, el segundo día propone una programación intensa que comienza por la tarde y se extiende hasta la madrugada del sábado, combinando bandas emergentes, artistas locales y números de danza.

 

Cronograma completo – Viernes 20 de febrero (Día 2)

  • 18:00 – DJ

     

  • 19:00 – Arrimamos las Pocas

     

  • 19:30 – Vibra Bolsón

     

  • 19:45 – Romero con la Banda

     

  • 20:15 – Sao Piltri

     

  • 20:45 – Chuk Perris

     

  • 21:15 – Incógnitos

     

  • 21:45 – Seba Rivera Arguello

     

  • 22:15 – Legado

     

  • 22:45 – Ballet Municipal

     

  • 23:00 – Nonpalidece

     

  • 00:30 – La Poblada

     

  • 01:00 – Black Rabbits

     

  • 01:30 – Cumbia 42

     

  • 02:00 – Enrosk2

     

 

El momento más esperado de la noche será la presentación de Nonpalidece, que se espera que suba al escenario alrededor de las 23 hs. La histórica banda de reggae promete uno de los picos de convocatoria del viernes, con clásicos que ya forman parte del cancionero popular y una puesta en escena que suele transformar cada show en una verdadera fiesta.

 

Una fiesta que celebra identidad y producción

Además de los espectáculos musicales, el predio ofrece propuestas gastronómicas, cervecerías artesanales y stands de productores.

 

Cada jornada tiene su impronta propia, y este viernes combina fuerte presencia local con un número nacional de gran peso, anticipando un fin de semana que promete alta concurrencia.

 

 

O.P.

 

