Incendio en Puerto Patriada: Aunque está controlado, continúa el trabajo para lograr la extinción definitiva

El incendio en Puerto Patriada, que comenzó el pasado 5 de enero y marcó buena parte de la agenda informativa del verano en la Comarca Andina, atraviesa una nueva etapa. Según el Parte N° 42 emitido este 19 de febrero a las 23:30, el fuego se encuentra controlado, pero el operativo en terreno sigue activo y demanda un trabajo minucioso y sostenido.

Más de 30 mil hectáreas afectadas

La superficie afectada estimada alcanza las 30.677 hectáreas, con daño en matorral, bosque implantado y bosque nativo. La causa del incendio aún se encuentra a determinar.

Desde el inicio del siniestro, brigadistas, vecinos y equipos técnicos trabajaron sin pausa en un operativo que movilizó recursos terrestres y aéreos. Actualmente, el personal total desplegado es de 62 combatientes, que continúan desarrollando tareas en distintos sectores del área afectada.

Qué significa que el incendio esté “controlado”

Aunque el fuego ya no presenta avance activo fuera de las líneas de contención, la etapa actual es considerada fundamental: se trata de la llamada guardia de cenizas.

Durante esta fase, las brigadas realizan recorridas diarias en amplias zonas quemadas, monitoreo permanente de puntos calientes, enfriamiento de troncos, raíces y sectores de turba que conservan calor, consolidación y refuerzo de líneas de control para evitar reactivaciones.

La extensión del área impactada obliga a un trabajo detallado y profundo. En incendios de esta magnitud, pueden persistir focos subterráneos durante semanas, especialmente en zonas de turba, lo que exige constancia y seguimiento técnico permanente.

Sectores donde continúan las tareas

Las brigadas mantienen intervenciones de enfriamiento en el sector de El Coihue, en zona de turba en cercanías de la Escuela N° 58, en zona alta de Estancia Las Golondrinas, y en área de Laguna Las Mercedes.

Los medios aéreos permanecen en apresto, listos para intervenir ante cualquier requerimiento del personal en tierra.

Un proceso que aún no terminó

Si bien el incendio ya no ocupa el centro diario de las noticias, el operativo continúa siendo intenso. La transición desde la etapa de control hacia la extinción definitiva depende, justamente, de esta labor silenciosa y sostenida.

El incendio de Puerto Patriada se convirtió en uno de los eventos más importantes del verano en la Comarca. Ahora, lejos de los momentos más críticos, el desafío es evitar reactivaciones y garantizar que el fuego quede definitivamente extinguido en una superficie que supera las 30 mil hectáreas.

