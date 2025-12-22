Atacó dos veces en una misma noche y cayó: Era prófugo de la Justicia de Chubut

Dos hechos delictivos ocurridos con pocos minutos de diferencia en El Bolsón durante la noche del viernes derivaron en la detención de un hombre de 31 años, quien contaba con un pedido de captura vigente en la provincia de Chubut.

Los episodios se registraron entre las 23 y la medianoche del sábado 20 de diciembre, y tuvieron como denominador común el uso de un arma blanca y la cercanía geográfica, lo que permitió reconstruir rápidamente la secuencia de lo ocurrido.

Un herido y un intento de robo

El primero de los hechos ocurrió cerca de las 23 horas, frente a un local ubicado en la intersección de avenida San Martín y Matheu, donde un joven de 27 años resultó herido con un arma blanca tras un ataque cuya mecánica aún es materia de investigación.

Minutos después, ya en la esquina de Matheu y Rivadavia, una mujer de 21 años fue abordada por un individuo armado con un cuchillo que intentó robarle el teléfono celular. La víctima se resistió y, aunque se produjo un forcejeo, no sufrió lesiones.

La proximidad temporal y espacial de ambos hechos permitió establecer rápidamente una hipótesis común, apuntando a un mismo agresor actuando en la zona.

Investigación y rastreo del sospechoso

Tras los ataques, se inició un operativo que incluyó entrevistas a testigos, recorridas preventivas y el análisis de cámaras del sistema 911 RN Emergencias, cuyas imágenes permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso.

De acuerdo a la información recolectada, el hombre se habría ocultado en distintos domicilios, e incluso en una escuela de carpintería. Estos datos permitieron acotar el área de búsqueda y avanzar en su localización.

Detención en la zona de la Costanera

Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada del sábado, el sospechoso fue interceptado en la zona de Matheu y Costanera. Al advertir la presencia policial intentó escapar, pero fue reducido tras una breve persecución.

La descripción física coincidía con la aportada por víctimas y testigos: estatura media, nariz prominente y vestimenta de color verde.

Prófugo de la Justicia de Chubut

La detención permitió además confirmar que el hombre, de 31 años, tenía un pedido de captura vigente en la provincia de Chubut, donde registra antecedentes, incluida una fuga ocurrida años atrás.

