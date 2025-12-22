Lunes con lluvias aisladas, viento fuerte y un comienzo de verano inestable

Este lunes 22 de diciembre inicia no solo una nueva semana, sino que también es el comienzo oficial del verano, con un escenario climático que invita a estar atentos al cielo y al viento en la Comarca Andina, especialmente para quienes ya empiezan a organizar actividades al aire libre de cara a Noche Buena y Navidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por lluvias aisladas, viento intenso del oeste y temperaturas moderadas.

Así arranca la mañana en la Comarca Andina

A las primeras horas del día, el cielo se presenta parcialmente nuboso, con temperaturas que rondan los 7 a 11 grados. En algunas zona, el viento ya se hace sentir desde temprano, soplando del oeste a velocidades moderadas, anticipando una jornada movida desde lo meteorológico.

Con el correr de la mañana, la nubosidad irá en aumento y no se descartan las primeras precipitaciones aisladas, aunque de carácter débil.

Tarde inestable y con viento fuerte

Durante la tarde, el SMN prevé el período más inestable del día. La probabilidad de lluvias asciende al 40–70%, con registros de lloviznas o lluvias débiles, especialmente en sectores de montaña y zonas abiertas.

La temperatura máxima alcanzaría los 15°C, lejos todavía de los valores típicos del verano pleno, mientras que el viento del oeste podría intensificarse, con ráfagas de hasta 60 o incluso 70 km/h.

Noche fresca y con lluvias persistentes

Hacia la noche, se espera que continúen las lluvias aisladas, con temperaturas que descenderán hacia los 10 a 12 grados y viento aún presente, aunque con menor intensidad que durante la tarde.

Dato curioso del día

Este 22 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Termómetro, un invento importante para la vida cotidiana y la ciencia, que hoy permite anticipar jornadas como esta y planificar mejor nuestras actividades.

