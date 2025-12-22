Vendía aves silvestres y especies protegidas en peligro de extinción por las redes: tenía 220 ejemplares

Un operativo encabezado por el Departamento de Investigaciones de la policía de La Matanza, permitió rescatar 220 animales, entre ellos, ejemplares en peligro de extinción, que eran comercializados de manera ilegal a través de redes sociales.

La investigación se inició en enero de este año, cuando los investigadores detectaron que un usuario ofrecía aves silvestres y especies protegidas a través de Marketplace de Facebook. A partir de un seguimiento digital y el análisis de la actividad en redes sociales, lograron identificar al sospechoso como Gabriel Hernán Cano, de 48 años.



Cano no solo utilizaba Facebook para la venta ilegal, sino que también ofrecía las aves mediante estados de WhatsApp. Con el avance de la pesquisa, se determinó que parte de la operatoria se realizaba en un local de artículos de pesca ubicado sobre la calle Simón Pérez, donde las aves eran dejadas para su comercialización.



La causa se tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, quien autorizó la utilización de un agente encubierto, que se contactó con el acusado, le ofreció distintas especies y lo condujo hasta el lugar donde mantenía ocultos a los animales.



Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos. En uno de los domicilios, ubicado en la calle Perseverancia al 4100, los efectivos encontraron decenas de aves hacinadas en jaulas de pequeñas dimensiones, en evidente mal estado de salud: presentaban signos de depresión, plumaje deteriorado, golpes visibles y cuadros de pododermatitis.



En total se secuestraron 220 animales, entre ellos pepiteros de collar, reyes del bosque, reinamoras grandes, jilgueros dorados, brasitas de fuego, corbatitas, cardenales copete rojo, cabecitas negras, capuchinos garganta café y más de 120 aves exóticas de distintas especies.

Uno de los hallazgos más alarmantes fue el rescate de cuatro cardenales amarillos, una de las especies más amenazadas de la región. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Ambiente bonaerense, se estima que quedan apenas 2.000 ejemplares en estado silvestre entre Argentina, Brasil y Paraguay.



El imputado fue detenido en el lugar y se le secuestró un teléfono celular que será clave para profundizar la investigación. El juez avaló el procedimiento, dispuso las diligencias de rigor y ordenó evaluar su situación procesal una vez verificado el Registro Nacional de Reincidencia.



En tanto, las aves rescatadas fueron trasladadas a la Fundación Temaikén, que participó del operativo junto a las fuerzas policiales. Allí quedaron bajo resguardo para su recuperación, cuarentena y eventual liberación en áreas protegidas, siempre que su estado de salud lo permita.