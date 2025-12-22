El Maitén cumple 83 años

Este 22 de diciembre, El Maitén celebra su 83° aniversario, consolidándose como uno de los pueblos con mayor identidad de la Comarca Andina del Paralelo 42 y como la capital del histórico Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, un emblema ferroviario reconocido a nivel mundial.

La localidad combina historia viva, paisajes naturales y tradición, en un entorno donde el pasado y el presente conviven al ritmo de la Patagonia.

La Trochita: el alma de El Maitén

Los talleres ferroviarios y el Museo de La Trochita son testigos silenciosos de una época que aún se mantiene en movimiento. Las locomotoras a vapor y los vagones originales, cuidadosamente conservados, siguen ofreciendo a visitantes de todo el mundo una experiencia distinta: viajar en el tiempo a través de paisajes patagónicos inigualables.

La Trochita es un atractivo turístico, pero también un símbolo cultural y afectivo que define la identidad de El Maitén y mantiene viva la memoria ferroviaria de la zona.

Naturaleza que sorprende a pocos kilómetros

A solo 5 kilómetros del casco urbano, el Área Natural Protegida Municipal Cañadón de los Ensueños invita a descubrir un entorno de aguas cristalinas, bosques nativos y senderos escénicos. El arroyo serpentea entre lengas, coihues, ñires y cipreses, y tras una caminata de aproximadamente dos horas, desemboca en una cascada que sorprende por su belleza.

El Maitén también se recuesta sobre el valle del río Chubut, cuya naciente se encuentra a apenas 35 kilómetros, ofreciendo un espacio ideal para el descanso, la contemplación y diversas actividades náuticas.

Postales que definen el paisaje

Entre las imágenes más representativas de la localidad se destaca La Bella Durmiente, una formación rocosa que recuerda la silueta de una mujer recostada y se convirtió en una postal emblemática del lugar.

Otro punto imperdible es el cerro La Cruz, que con sus 1.377 metros de altura ofrece dos miradores naturales desde donde se puede apreciar la transición entre el bosque andino y la estepa.

Ubicación

El Maitén se encuentra emplazado en un valle de origen glaciario, atravesado por el río Chubut.

Está ubicada a 35 km al sur de Ñorquincó, a 55 km de El Bolsón, a 130 km de Esquel y a 1.740 km de Buenos Aires, formando parte de la Comarca Andina del Paralelo 42.

Qué hacer en El Maitén

La localidad ofrece propuestas para todos los gustos:

El tradicional viaje en La Trochita

Trekking y caminatas

Observación de flora y fauna

Deportes náuticos

Safaris fotográficos y recorridos naturales

Cada actividad permite descubrir una faceta distinta de este rincón patagónico.

Un nuevo aniversario

En el marco de su aniversario, El Maitén vuelve a invitar a recorrer su historia, disfrutar de su entorno natural y conectarse con una identidad marcada por el ferrocarril, la naturaleza y la vida comunitaria. ¡Felices 83 años, El Maitén!

O.P.