17°
17°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 22 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina AniversarioEl Maitén
22 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Maitén cumple 83 años

Este 22 de diciembre, El Maitén celebra 83 años de historia, tradición ferroviaria y naturaleza en la cordillera chubutense.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este 22 de diciembre, El Maitén celebra su 83° aniversario, consolidándose como uno de los pueblos con mayor identidad de la Comarca Andina del Paralelo 42 y como la capital del histórico Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”, un emblema ferroviario reconocido a nivel mundial.

 

La localidad combina historia viva, paisajes naturales y tradición, en un entorno donde el pasado y el presente conviven al ritmo de la Patagonia.

 

La Trochita: el alma de El Maitén

 

Los talleres ferroviarios y el Museo de La Trochita son testigos silenciosos de una época que aún se mantiene en movimiento. Las locomotoras a vapor y los vagones originales, cuidadosamente conservados, siguen ofreciendo a visitantes de todo el mundo una experiencia distinta: viajar en el tiempo a través de paisajes patagónicos inigualables.

 

La Trochita es un atractivo turístico, pero también un símbolo cultural y afectivo que define la identidad de El Maitén y mantiene viva la memoria ferroviaria de la zona.

 

 

Naturaleza que sorprende a pocos kilómetros

 

A solo 5 kilómetros del casco urbano, el Área Natural Protegida Municipal Cañadón de los Ensueños invita a descubrir un entorno de aguas cristalinas, bosques nativos y senderos escénicos. El arroyo serpentea entre lengas, coihues, ñires y cipreses, y tras una caminata de aproximadamente dos horas, desemboca en una cascada que sorprende por su belleza.

 

El Maitén también se recuesta sobre el valle del río Chubut, cuya naciente se encuentra a apenas 35 kilómetros, ofreciendo un espacio ideal para el descanso, la contemplación y diversas actividades náuticas.

 

Postales que definen el paisaje

 

Entre las imágenes más representativas de la localidad se destaca La Bella Durmiente, una formación rocosa que recuerda la silueta de una mujer recostada y se convirtió en una postal emblemática del lugar.

 

Otro punto imperdible es el cerro La Cruz, que con sus 1.377 metros de altura ofrece dos miradores naturales desde donde se puede apreciar la transición entre el bosque andino y la estepa.

 

 

Ubicación

 

El Maitén se encuentra emplazado en un valle de origen glaciario, atravesado por el río Chubut.

 

Está ubicada a 35 km al sur de Ñorquincó, a 55 km de El Bolsón, a 130 km de Esquel y a 1.740 km de Buenos Aires, formando parte de la Comarca Andina del Paralelo 42.

 

Qué hacer en El Maitén

 

La localidad ofrece propuestas para todos los gustos:

 

  • El tradicional viaje en La Trochita

     

  • Trekking y caminatas

     

  • Observación de flora y fauna

     

  • Deportes náuticos

     

  • Safaris fotográficos y recorridos naturales

     

 

Cada actividad permite descubrir una faceta distinta de este rincón patagónico.

 

Un nuevo aniversario

 

En el marco de su aniversario, El Maitén vuelve a invitar a recorrer su historia, disfrutar de su entorno natural y conectarse con una identidad marcada por el ferrocarril, la naturaleza y la vida comunitaria. ¡Felices 83 años, El Maitén!

 

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel
2
 Gualjaina celebra a sus primeras abogadas
3
 Noche de terror: Incendio destruyó tres viviendas y Bomberos rescataron un gatito con quemaduras
4
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
5
 Tres detenidos tras huir de un control y agredir a policías en Esquel
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -