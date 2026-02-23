22°
Por Redacción Red43

Escuchá el disco debut de la banda local Palta Bruja

"Todo se torna violeta" refleja la psicodelia garage surf patagónica de la banda, formada entre Esquel y Trevelin.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Palta Bruja es una banda oriunda de las localidades de Esquel y Trevelin, integrada por Kevin Muñoz en voz y batería, Marcelo Aravena en bajo y coros, Agustín Rementeria en guitarra y Julio Calvo en guitarra y coros.

 

En su primer material discográfico, dejan guardadas sus composiciones propias, con un clima psicodélico de sur garage rock, una propuesta alternativa con una poética particular, que recorrió escenarios en los últimos años y se encuentra en una pausa de presentaciones en vivo.

 


Grabado, producido y másterizado por Santiago Quintra, el trabajo de 5 canciones está disponible en la plataforma musical Bandcamp, donde se puede tanto escuchar, como descargar al valor de 1 dólar o más, siendo esta una de las vías de difusión de música más justas con el trabajo de los artistas, al ser directo y fácil de utilizar también para descubrir artistas autogestivos del mundo.

 

 

 

 

