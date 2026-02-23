Mirtha Legrand cumple 99 años: La mujer que vio pasar el siglo ante sus ojos

Hablar de Mirtha Legrand es hablar de la historia misma de Occidente. Cuando Mirtha nació en Villa Cañás, el cine aún era mudo, la televisión era un experimento de laboratorio y el mundo todavía se recuperaba de la Gran Guerra. Hoy, a un paso del centenario, la "Diva de los Almuerzos" sigue vigente, batiendo récords de permanencia en la pantalla global.



La vida de Mirtha es un libro abierto de historia contemporánea. A lo largo de sus 99 años, la diva ha sido contemporánea de eventos que hoy estudiamos en los libros:

El mundo cuando Mirtha abrió los ojos (1927)

Cuando Mirtha nació en Villa Cañás, el mundo era un lugar radicalmente distinto:

Faltaba un año para que Alexander Fleming descubriera la Penicilina.

Faltaban dos años para el "Crac del 29" y la Gran Depresión.

El presidente de EE.UU. era Calvin Coolidge y en la Unión Soviética, un tal Iósif Stalin consolidaba su poder tras la muerte de Lenin.

Se estrenaba El Cantor de Jazz, la primera película sonora de la historia. Mirtha empezaría su carrera apenas 13 años después, en la "Época de Oro" del cine nacional.

Testigo de las cenizas y la gloria

Mirtha no solo leyó las noticias, las vivió en tiempo real:

Guerra Civil Española: Tenía 9 años cuando comenzó el conflicto que marcó a sus ancestros.

Segunda Guerra Mundial: Fue adolescente durante todo el conflicto. Vio el surgimiento de la energía atómica y la creación de la ONU.

El fenómeno del "Che" y la Revolución: Cuando Fidel Castro entró en La Habana (1959), Mirtha ya era una estrella con más de 20 películas protagonizadas.

La caída de los imperios: Vio nacer y desaparecer a la URSS y a la República Democrática Alemana

El recuento del poder: Números que asombran:

El Trono de San Pedro: 8 Papas

Mirtha ha visto la fumata blanca ocho veces. Curiosamente, nació bajo el pontificado de Pío XI, el Papa que condenó el totalitarismo, y hoy es contemporánea de Francisco, el primer Papa argentino, quien es 9 años menor que ella.

La Casa Rosada: Una lista interminable

Mirtha vivió bajo el mando de 30 periodos presidenciales (incluyendo dictaduras).

Nació con Alvear.

Era una joven de 23 años cuando murió Evita.

Almorzó con Alfonsín tras la vuelta de la democracia.

Vio pasar la crisis del 2001 con sus cinco presidentes en una semana.

Hoy, a sus 99, analiza la gestión de Javier Milei.

La hegemonía de EE.UU.: 17 Presidentes

Desde Calvin Coolidge hasta el actual mandatario, Mirtha ha visto pasar a figuras como Roosevelt, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan, Obama y Trump. Nació antes que 13 de ellos.

El Reino Unido: 3 Dinastías y 7 Monarcas

Nació en el reinado de Jorge V (abuelo de Isabel II). Vio la abdicación de Eduardo VIII, el reinado de Jorge VI, el larguísimo mandato de Isabel II y ahora el de Carlos III.

El deporte: La dueña de todas las estrellas

Mirtha es la única persona que puede decir que "vivió" todos los mundiales de fútbol masculinos de la historia.

El primer mundial (Uruguay 1930) la encontró con 3 años.

Vio el nacimiento, la gloria y la partida de Diego Armando Maradona y Pelé.

Vio el surgimiento de Lionel Messi y su consagración en Qatar, siendo ella 60 años mayor que el capitán argentino.

Curiosidades específicas de su longevidad

La Televisión: Mirtha empezó sus almuerzos en 1968, en blanco y negro. Pasó al color en 1980, al HD, al 4K y ahora a las plataformas de streaming.

La Tecnología: Nació en un mundo de carruajes y telégrafos. Hoy maneja WhatsApp y redes sociales.

Su propia leyenda: Mirtha es mayor que el Estado de Israel (fundado en 1948), que el Muro de Berlín (construido y derribado) y que la mayoría de los países africanos modernos.

El secreto de la vigencia

A sus 99 años, Mirtha Legrand no solo es récord Guinness por su trayectoria, sino un símbolo de resiliencia. "Como te ven te tratan, y si te ven mal te maltratan", suele decir. Hoy, el país la ve mejor que nunca, preparándose para lo que será, sin dudas, el festejo más grande de la historia del espectáculo argentino cuando el próximo año cumpla sus 100 añitos.



