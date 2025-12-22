Torres destacó el accionar policial que desbarató bandas narco en Trelew y Puerto Madryn

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destacó el rápido accionar de la Policía provincial, que permitió desbaratar bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Trelew y Puerto Madryn.

El importante operativo, que tuvo lugar este fin de semana, culminó con el secuestro de drogas, armas, dinero en efectivo, y con un total de 8 personas que fueron puestas a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por narcomenudeo que surgió a partir de una denuncia anónima.

"Avanzamos con firmeza"

Torres precisó que las bandas que operaban en Trelew y Puerto Madryn "fueron desarticuladas tras una investigación seria y sostenida, con operativos simultáneos que permitieron secuestrar drogas, armas y dinero, y poner a ocho personas a disposición de la Justicia".

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo destacó "el trabajo de la Policía del Chubut, la articulación con el Ministerio Público Fiscal y el compromiso de los vecinos que se animan a denunciar", y aseguró que "vamos a seguir avanzando con firmeza para cuidar a las familias chubutenses y garantizar que el delito tenga consecuencias".

Investigación y allanamientos

La Policía del Chubut, a través de las Divisiones de Drogas de Trelew y Puerto Madryn, desarrolló dos operativos en las localidades de Trelew y Puerto Madryn, en los que se desarticularon puntos de venta de sustancias prohibidas, se puso a disposición de la Justicia a ocho personas y se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo.

En Puerto Madryn, la investigación de la Policía del Chubut -bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal- se llevó adelante por el lapso de dos meses y culminó con cinco allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas, se incautó medio kilo de marihuana, tres armas de fuego, balanzas de precisión y otros elementos de interés.

