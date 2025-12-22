16°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Torres destacó el accionar policial que desbarató bandas narco en Trelew y Puerto Madryn

 "Vamos a seguir avanzando con firmeza para cuidar a las familias chubutenses y garantizar que el delito tenga consecuencias", ratificó Torres. 
Por Redacción Red43

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, destacó el rápido accionar de la Policía provincial, que permitió desbaratar bandas dedicadas a la comercialización de estupefacientes en Trelew y Puerto Madryn.

 

El importante operativo, que tuvo lugar este fin de semana, culminó con el secuestro de drogas, armas, dinero en efectivo, y con un total de 8 personas que fueron puestas a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por narcomenudeo que surgió a partir de una denuncia anónima.

 

"Avanzamos con firmeza"

 

Torres precisó que las bandas que operaban en Trelew y Puerto Madryn "fueron desarticuladas tras una investigación seria y sostenida, con operativos simultáneos que permitieron secuestrar drogas, armas y dinero, y poner a ocho personas a disposición de la Justicia".

 

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo destacó "el trabajo de la Policía del Chubut, la articulación con el Ministerio Público Fiscal y el compromiso de los vecinos que se animan a denunciar", y aseguró que "vamos a seguir avanzando con firmeza para cuidar a las familias chubutenses y garantizar que el delito tenga consecuencias".

 

Investigación y allanamientos

 

La Policía del Chubut, a través de las Divisiones de Drogas de Trelew y Puerto Madryn, desarrolló dos operativos en las localidades de Trelew y Puerto Madryn, en los que se desarticularon puntos de venta de sustancias prohibidas, se puso a disposición de la Justicia a ocho personas y se secuestró cocaína, marihuana, armas de fuego y dinero en efectivo.

 

En Puerto Madryn, la investigación de la Policía del Chubut -bajo la supervisión del Ministerio Público Fiscal- se llevó adelante por el lapso de dos meses y culminó con cinco allanamientos en los que se detuvo a cuatro personas, se incautó medio kilo de marihuana, tres armas de fuego, balanzas de precisión y otros elementos de interés.

 

 

R.G.

 

