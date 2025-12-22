16°
Esquel, Argentina
Lunes 22 de Diciembre de 2025
22 de Diciembre de 2025
Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente tras la cirugía y podría recibir el alta

La expresidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada de apendicitis. Javier Milei le deseó una pronta recuperación pese a las diferencias políticas.
Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de ser sometida a una cirugía por apendicitis con peritonitis. Según su entorno, la evolución es favorable y no presenta complicaciones.

 

La intervención se realizó el sábado, tras su ingreso al centro de salud por dolores abdominales. Hasta el momento no se emitió un nuevo parte médico oficial, aunque se evalúa su posible alta en las próximas horas.

 

 

En este contexto, el presidente Javier Milei se refirió a la situación médica de la exmandataria durante una entrevista televisiva y le envió un mensaje: “Puedo tener la peor opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”.

 

Desde que se conoció la internación, militantes se acercaron al sanatorio para expresar su apoyo. 

 

 

