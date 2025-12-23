16°
Un martes fresco, ventoso y con el clima cambiando a cada rato

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 23 de diciembre una jornada fresca, con viento fuerte del oeste, lluvias aisladas durante la mañana y cielo mayormente nublado a lo largo del día.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con lluvias aisladas en la mañana, con probabilidades de precipitación del 10 al 40% y una temperatura mínima de 10°C. El viento del suroeste soplará moderado a fuerte, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

 

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con apenas un 10% de probabilidad de lluvia y una temperatura máxima de 15°C. El viento se intensificará entre 32 y 41 km/h.

 

Por la noche, el SMN indica condiciones parcialmente nubladas, con un nuevo descenso de la temperatura hasta valores cercanos a los 10°C. El viento continuará soplando con fuerza desde el sector oeste y suroeste, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 59 km/h.

 

En cuanto al índice UV, se espera que alcance niveles muy altos (8) durante la tarde.

 

 

Efeméride: la flor del ceibo, símbolo nacional

 

El 23 de diciembre de 1942, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 138474/42, la flor del ceibo (Erythrina crista-galli) fue declarada Flor Nacional Argentina, tras la recomendación de una comisión especial impulsada por el entonces Ministerio de Agricultura. La elección se basó en su amplia preferencia en encuestas populares realizadas en distintas regiones del país, así como en sus características botánicas, simbólicas e históricas, y en la resistencia y facilidad de multiplicación del árbol, cualidades que motivaron su reconocimiento oficial como emblema natural nacional.

 

 

 

