Persecución y hallazgo en Río Gallegos: llevaban 11 corderos en el baúl y escaparon de la policía

En la madrugada de este martes, una patrulla de la Policía de Santa Cruz inició una persecución sobre la Ruta Nacional N°3 luego de que un vehículo blanco evadiera un puesto preventivo. El hecho se desencadenó alrededor de las 00:45, cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un rodado que, ante el requerimiento de la autoridad, emprendió una fuga a alta velocidad hacia el casco urbano de Río Gallegos.

Según fuentes policiales, el personal del puesto de control ya había advertido ruidos de animales provenientes del sector del baúl. Al solicitar al conductor que exhibiera el contenido de la unidad, este realizó una maniobra brusca y huyó, lo que dio inicio a un seguimiento controlado por diversas arterias de la ciudad.

Minutos después, el vehículo fue localizado en la intersección de las calles La Manchuria y Costa Rica. El auto presentaba daños estructurales en sus cubiertas izquierdas, consistentes con un impacto contra el cordón cuneta. De acuerdo con testimonios de vecinos, dos hombres descendieron del rodado tras el siniestro y se dieron a la fuga a pie.

Al realizar la requisa del automóvil, los efectivos constataron la presencia de once animales: siete corderos con vida y cuatro ya faenados.

Todos los animales se encontraban atados de sus extremidades y carecían de marca o señal visible que acreditara propiedad.

En el lugar, personal de la División Operaciones Rurales procedió al secuestro de los animales y del vehículo. Además, se incautaron elementos de interés criminalístico, incluyendo un teléfono celular, cuchillos e hilo encerado, materiales habitualmente utilizados para el transporte ilegal de ganado.

La causa ha sido caratulada preventivamente como "Investigación por Abigeato" y quedó a disposición del Juzgado de instrucción de turno. Actualmente, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de rastrillaje y análisis de pruebas para identificar a los dos sujetos prófugos.

Fuente Diario Nuevo Día

E.B.W.