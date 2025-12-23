22°
Martes 23 de Diciembre de 2025
23 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Proponen un circuito turístico de ocho días que conectará Puerto Montt, Bariloche, El Hoyo y Esquel

Para fortalecer la integración binacional y dinamizar la actividad regional, un empresario hotelero propone el circuito de ida y también de vuelta, para esquelenses que quieran ir hacia la vecina región.
El desarrollo turístico binacional entre Esquel y Chile avanza con nuevos proyectos que buscan integrar destinos, fortalecer la actividad económica regional y promover el intercambio entre ambas comunidades y gestionado por un empresario hotelero de Puerto Montt.

 

Jorge Tramon lleva 20 años en el rubro y anunció la puesta en marcha de un circuito turístico de ocho días que unirá ambos lados de la cordillera y que comenzará a operar en enero.

 

El recorrido partirá de Puerto Montt, hará una escala en Bariloche y continuará hacia El Hoyo para visitar el laberinto, antes de llegar a Esquel, donde los turistas permanecerán cuatro noches. Allí se ofrecerán visitas a distintos atractivos como La Trochita y el Parque Nacional Los Alerces, entre otros.

 

Tramon también adelantó que el circuito tendrá su versión invertida, con salidas desde Esquel hacia Chile, con el objetivo de construir una rueda turística permanente entre ambos países, explicó a distintos medios de la región.

 

