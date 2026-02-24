Convocan a marcha en defensa de la Ley de Glaciares

Organizaciones ambientales de la Comarca Andina convocan a una marcha en El Bolsón para manifestarse en defensa de la Ley de Glaciares, ante el tratamiento en el Senado de una posible modificación de la normativa vigente. La movilización se realizará este miércoles 25 de febrero a las 19 horas en los murales de Plaza Pagano.

La convocatoria es impulsada por la Sociedad Ecológica Regional (S.E.R.), que llamó a la comunidad a participar bajo la consigna “Los glaciares no se tocan”.

Marcha en la Comarca Andina por la protección de los glaciares

Según difundieron desde la organización a través de redes sociales, la movilización se enmarca en las sesiones extraordinarias previstas para esta semana, donde el jueves 26 se trataría en el Senado una modificación de la Ley de Glaciares.

Desde S.E.R. sostienen que la eventual reforma implicaría un retroceso en materia ambiental, al considerar que afectaría el principio de no regresión ambiental y los presupuestos mínimos de protección establecidos por la normativa actual.

La ley vigente fija límites a actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, así como a obras de infraestructura e industrias que puedan alterar áreas glaciares y periglaciares.

Rol de los glaciares en la reserva de agua dulce

En el mensaje difundido, los organizadores remarcan que los glaciares y su ambiente circundante constituyen ecosistemas fundamentales, ya que son reserva estratégica de agua dulce y sostienen la biodiversidad y el abastecimiento de agua para distintas comunidades.

También advierten sobre el contexto de emergencia hídrica y subrayan la importancia de preservar estas reservas naturales frente a posibles cambios legislativos.

