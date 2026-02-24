Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia: siguen las tareas de enfriamiento en los puntos calientes

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que continúan las tareas de liquidación y enfriamiento en los sectores 1ra Cantera – Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia, dentro de la jurisdicción provincial, en el marco del incendio que se inició en el Parque Nacional Los Alerces.

De acuerdo con el parte oficial, alrededor de 60 combatientes permanecen desplegados en el territorio realizando trabajos de control y enfriamiento sobre una extensa superficie afectada.

Desde el organismo explicaron que la presencia de humo en algunos sectores no significa que el operativo haya finalizado, sino que responde a las tareas sobre combustible grueso —como troncos y raíces— y áreas de turba que conservan calor interno, especialmente en un escenario de escasas lluvias.

El incendio está relacionado con el foco que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces y actualmente se transita la etapa técnica de liquidación, un proceso que requiere tiempo y monitoreo constante para evitar posibles reactivaciones.

Por su parte, la Secretaría de Bosques del Chubut señaló que los equipos continúan trabajando en el terreno y solicitó a la población informarse únicamente a través de los canales oficiales.



Áreas habilitadas para visitantes

Durante el fin de semana se registró un importante movimiento turístico en las zonas Norte, Centro y Sur, con un total de 2.500 personas contabilizadas en las portadas de acceso.

En cuanto a las actividades permitidas, continúan habilitadas todas las propuestas de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen. En los ríos Arrayanes y Rivadavia se autoriza únicamente el uso de embarcaciones sin motor. En cambio, en el Embalse Amutui Quimey permanecen prohibidas las actividades náuticas y cualquier práctica que implique la presencia de personas sobre el espejo de agua.

