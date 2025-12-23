Un hotel de lujo, el escenario de un terrible asesinato: 15 puñaladas en el cuerpo de una azafata

Un crimen ocurrido en uno de los hoteles más exclusivos de Dubái generó conmoción y abrió una investigación por homicidio. Una azafata rusa de 25 años fue encontrada sin vida dentro de una habitación, con al menos 15 puñaladas en distintas partes del cuerpo.

Las autoridades confirmaron que hay una persona detenida y avanzan en el esclarecimiento de un hecho que presenta características de extrema violencia. El sospechoso fue detenido cuando volvía a San Petersburgo, pocas horas después del crimen.

Horas más tarde, empleados del hotel encontraron el cuerpo de la mujer con múltiples puñaladas. Las cámaras de seguridad del hotel fueron clave para identificar al sospechoso. La Policía de Dubái avisó a las autoridades rusas, que lograron arrestarlo.

El principal sospechoso, es exmarido de la víctima, Albert Morgan, un asesor legal de 41 años, fue detenido por las autoridades rusas a su regreso a San Petersburgo horas después del crimen. Las imágenes del arresto muestran a Morgan usando un sombrero y una máscara mientras es conducido a un tribunal ruso bajo custodia. Anastasia trabajaba para la aerolínea Pobeda, propiedad de Aeroflot, aunque su aspiración era formar parte de la tripulación de aviones privados.

Según las investigaciones, Morgan logró acceder a la habitación de Anastasia mediante un engaño. Supuestamente, se hizo pasar por un cliente del hotel, robando una bata de la lavandería y convenciendo a una camarera para que abriera la puerta de la habitación, alegando que había olvidado su llave.

El personal del hotel descubrió el desgarrador crimen unas horas más tarde. La Policía de Dubai fue capaz de identificar al sospechoso gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y notificó a las autoridades rusas, que procedieron con su arresto. Además, se supo que, antes de ser detenido, Morgan había solicitado ser enviado a la guerra contra Ucrania, un elemento que añade un matiz extraño al caso.