Martes 23 de Diciembre de 2025
23 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel, entre los destinos más elegidos para pasar las Fiestas

Desde Aeroparque, turistas de distintos países contaron por qué eligieron el sur argentino para pasar las Fiestas. Esquel se destacó entre los destinos más buscados, tanto por turismo como por reencuentros familiares.
En la antesala de las celebraciones de fin de año, Aeroparque se convirtió en un punto de partida para miles de viajeros que eligieron el sur argentino como destino para pasar las Fiestas y cerrar el año. En ese marco, se realizaron entrevistas a turistas que aguardaban sus vuelos y que coincidieron en su elección por la Patagonia.

 

Entre los destinos más mencionados apareció Esquel, que volvió a posicionarse como una de las ciudades preferidas de la región. Viajeros de distintas partes del mundo destacaron a la localidad cordillerana como lugar elegido para vacacionar, conocer sus paisajes naturales o reencontrarse con familiares.

 

Según relataron los entrevistados, a Esquel llegan visitantes provenientes de diversos puntos del país y del exterior, con presencia de turistas de Estados Unidos, Italia y Brasil, entre otros. Para los aventureros, este destino brinda el atractivo de la naturaleza, la tranquilidad del lugar y la posibilidad de compartir las Fiestas en un entorno distinto.

 

Además de Esquel, otros destinos muy elegidos por los turistas fueron Ushuaia y distintas ciudades de Chile, especialmente por quienes buscan experiencias de naturaleza, climas frescos y celebraciones de fin de año en entornos diferentes a los habituales.

 

El movimiento registrado en Aeroparque refleja el interés sostenido por los destinos patagónicos en esta época del año, con Esquel consolidándose como una opción elegida tanto por quienes buscan turismo como por aquellos que regresan para celebrar junto a sus seres queridos.

 

RG

 

 

 

 

