Martes ventoso en Esquel

De acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 23 de diciembre Esquel tendrá un día de condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

La temperatura mínima prevista es de 9°, mientras que la máxima alcanzará los 16°. Durante la mañana se esperan valores cercanos a los 12°, con un ascenso térmico hacia la tarde, cuando se registrará el pico de temperatura. Por la noche, el termómetro rondará los 13°.

En cuanto al viento, estará presente a lo largo del día, con intensidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h durante la mañana y el mediodía. Hacia la tarde y la noche se prevé un incremento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 69 km/h.

El pronóstico no indica lluvias para ninguno de los tramos del día, por lo que se espera una jornada seca, aunque ventosa, típica de la región en esta época del año.

