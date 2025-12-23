13°
11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 23 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
23 de Diciembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Martes ventoso en Esquel

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 23 de diciembre se espera una jornada estable en Esquel, con temperaturas moderadas, cielo sin precipitaciones y vientos que se intensificarán hacia la noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 23 de diciembre Esquel tendrá un día de condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

 

La temperatura mínima prevista es de 9°, mientras que la máxima alcanzará los 16°. Durante la mañana se esperan valores cercanos a los 12°, con un ascenso térmico hacia la tarde, cuando se registrará el pico de temperatura. Por la noche, el termómetro rondará los 13°.

 

En cuanto al viento, estará presente a lo largo del día, con intensidades que oscilarán entre los 32 y 41 km/h durante la mañana y el mediodía. Hacia la tarde y la noche se prevé un incremento, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 51 y 69 km/h.

 

El pronóstico no indica lluvias para ninguno de los tramos del día, por lo que se espera una jornada seca, aunque ventosa, típica de la región en esta época del año.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Crisis hídrica en Esquel: declaran la emergencia y endurecen los controles de riego
2
 Un hombre armado amenazó a trabajadores de una radio local
3
 Incidentes a la salida de un boliche y agresiones a la policía
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Disturbios en Tecka: pelea, alcohol y cuchillos
1
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
2
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
3
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
4
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
5
 Taccetta: "Esquel tiene el mayor volumen de obras y empleo de las últimas décadas"
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -