Homenajearán a Veteranos y Caídos en Malvinas en las calles del barrio Altos de la Cascada

Desde el Ejecutivo Municipal se elaboró un proyecto de ordenanza que propone la nominación de las calles del barrio Altos de la Cascada (ex Arco 2) de la ciudad de Esquel con los nombres de Veteranos de Guerra, Excombatientes y Caídos en la Guerra de Malvinas.

La iniciativa fue trabajada de manera conjunta con la concejal Paula Daher Scaglioni y Romina Villaverde, referente de familiares de Veteranos de Malvinas en Esquel, y surge a partir de la necesidad de avanzar en la denominación de las nuevas arterias del barrio, incorporando un fuerte contenido simbólico vinculado a la memoria, la identidad y el reconocimiento histórico.

En el marco de su elaboración, se mantuvieron reuniones con representantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas y con referentes barriales, acordando avanzar con la asignación de nombres conforme a un plano anexo que forma parte de la ordenanza, previendo además futuras instancias de nominación a medida que se habiliten nuevas calles y lotes.

La propuesta establece que, en una primera etapa, se asignarán los nombres en las arterias ya definidas dentro del perímetro del barrio Altos de la Cascada, y que las futuras aperturas deberán respetar el Listado Oficial de Veteranos de Guerra de la ciudad de Esquel, elaborado en conjunto con el Centro de Ex Combatientes y la Comisión de Nominaciones del Honorable Concejo Deliberante.

SL