Comarca Andina, Argentina
Miércoles 24 de Diciembre de 2025
24 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Peña folklórica en Lago Puelo: Habrá música, baile y encuentro en el Paraje Entre Ríos

La Vecinal del Paraje Entre Ríos, en Lago Puelo, será escenario de una peña folklórica el viernes 26 de diciembre, con música en vivo de La Infernal Sachera y La Quimera, pista de baile y buffet popular.
Por Redacción Red43

La Vecinal del Paraje Entre Ríos, en Lago Puelo, será escenario de una peña folklórica con música en vivo, pista de baile y encuentro.

 

La cita es para el viernes 26 de diciembre, a partir de las 21.30 horas, con la presentación de La Infernal Sachera y La Quimera, dos propuestas que invitan a disfrutar del folclore y la cultura popular en la Comarca Andina.

 

 

La peña se realizará en La Vecinal del Paraje Entre Ríos, un espacio que suele reunir a vecinos y vecinas en torno a actividades culturales y sociales. La música será el eje, y también habrá buffet popular, a cargo de la escuela de Kung Fu Dao-Wu de la Comarca Andina.

 

El encuentro contará con pista de baile, invitando a participar tanto a quienes disfrutan de bailar como a quienes prefieren escuchar y compartir el momento. La propuesta busca recuperar el espíritu de las peñas tradicionales: música en vivo, comida sencilla y la alegría de encontrarse.

 

 

 

O.P.

 

