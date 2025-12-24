Peña folklórica en Lago Puelo: Habrá música, baile y encuentro en el Paraje Entre Ríos

La Vecinal del Paraje Entre Ríos, en Lago Puelo, será escenario de una peña folklórica con música en vivo, pista de baile y encuentro.

La cita es para el viernes 26 de diciembre, a partir de las 21.30 horas, con la presentación de La Infernal Sachera y La Quimera, dos propuestas que invitan a disfrutar del folclore y la cultura popular en la Comarca Andina.

La peña se realizará en La Vecinal del Paraje Entre Ríos, un espacio que suele reunir a vecinos y vecinas en torno a actividades culturales y sociales. La música será el eje, y también habrá buffet popular, a cargo de la escuela de Kung Fu Dao-Wu de la Comarca Andina.

El encuentro contará con pista de baile, invitando a participar tanto a quienes disfrutan de bailar como a quienes prefieren escuchar y compartir el momento. La propuesta busca recuperar el espíritu de las peñas tradicionales: música en vivo, comida sencilla y la alegría de encontrarse.

O.P.