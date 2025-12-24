Trabajadores de la Secretaría de Bosques mantienen las medidas de fuerza hasta la renovación de los contratos

Héctor Antipan, delegado de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) en la secretaria de Bosques de Esquel, explicó lo ocurrido luego de la reunión virtual con el asesor general de Gobierno,, Emiliano Chialva.



Las reuniones y medidas de fuerza se dieron luego de la no renovación de contratos de cinco trabajadores: “Cinco contratos, de los cuales cuatro son de ingenieros forestales, técnicos, a toda institución le hacen falta profesionales, y más en esta institución que se dedica a los forestales”, recapituló Antipan.



En la tarde del día de ayer martes, mantuvieron una reunión virtual al termino de la medida de fuerza que duró 48 horas: “Tuvimos un Zoom donde se puso un poco acalorada la discusión y el secretario, ya se dio por finalizado cuando él elevó su tono y dijo que la renovación de contratos se iba a dar, pero él renunciaba”.



En dicha reunión participaron seis personas: “Fue un compromiso verbal, estaban los representantes del gremio y los delegados de Bosques, éramos 5 personas y donde él se comprometió a renovar los contratos y a renunciar, cosa que nunca nosotros le pedimos la renuncia”.



Con los asuetos de fiestas de por medio, los delegados confirmaron que continuarán las medidas de fuerza hasta que haya un documento que ratifique lo hablado: “El lunes retomaríamos la medida hasta que sea efectiva la firma de contrato”.



Los trabajadores son de distintos puntos de la región: “Son dos profesionales de Esquel, un profesional de Epuyén, un profesional en Río Pico y una administrativa”.



