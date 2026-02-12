15°
Jueves 12 de Febrero de 2026
12 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Conocé el nuevo y particular dragón de Tomás Schinelli

Ubicado sobre una cafetería, la escultura metálica plasma la herencia galesa con atractivo para los vecinos y turistas.
El herrero y escultor Tomás Schinelli, nuevamente sorprendió con una obra muy particular. 

 

Emplazada en Trevelin, se trata del característico Ddraig Goch, emblema nacional de Gales, pero en una nueva interpretación.

 

La herencia de los pioneros galeses que habitaron el valle, se muestra relajada y lúdica, tomando una taza de café.

 


La escultura esta instalada el techo de AL PASO Café Shop, ubicado sobre Fortin Refugio y 28 de Julio.

 

Un lugar icónico suma una nueva obra urbana para recorrer y distinguir a la región.

 

