Navidad con viento y cielo parcialmente nublado en Esquel

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 24 de diciembre se espera una jornada sin lluvias, con temperaturas frescas y ráfagas intensas de viento del oeste y sudoeste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la ciudad de Esquel este miércoles 24 de diciembre, en la previa de la celebración de Nochebuena, con condiciones estables pero marcadas por el viento.

 

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura rondará los 13 grados, con vientos del sudoeste entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h.

 

Por la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nublado y sin lluvias. La temperatura ascenderá hasta los 16 grados, mientras que el viento rotará al oeste, incrementando su intensidad, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas nuevamente de hasta 69 km/h.

 

En horas de la noche, las condiciones serán similares: cielo parcialmente nublado, 0% de probabilidad de precipitaciones y una temperatura cercana a los 13 grados. El viento del oeste continuará soplando entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

 

 

R.G.

 

