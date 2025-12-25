Navidad con sol y viento en Esquel: se esperan ráfagas de hasta 59 km/h

Tras una madrugada que comenzó con nubosidad variable, Esquel transita un 25 de diciembre marcado por condiciones climáticas cambiantes. Aunque la inestabilidad inicial ha quedado atrás, el gran protagonista del día de Navidad será el viento, que se mantendrá constante con ráfagas intensas durante todo el jueves.

El pronóstico detallado para lo que resta del día indica:

Mañana : El cielo se presentará parcialmente nublado . La temperatura rondará los 12°C , acompañada de vientos del Oeste de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 59 km/h .

Tarde : Se espera el momento más cálido de la Navidad, con una temperatura máxima de 20°C . El cielo continuará parcialmente nublado y el viento rotará levemente al Sudoeste, manteniendo ráfagas de hasta 50 km/h .

Noche: Para el cierre del feriado, la temperatura descenderá a los 16°C. El cielo seguirá con nubosidad parcial y las ráfagas de viento volverán a cobrar fuerza, alcanzando nuevamente los 59 km/h.

Sin lluvias a la vista

A diferencia de otros pronósticos, los datos actuales confirman un 0% de probabilidad de precipitaciones para lo que resta de la jornada en todos sus turnos (mañana, tarde y noche).

Esta ausencia de lluvias permitirá el desarrollo de actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución y resguardo debido a la persistencia de las ráfagas de viento, que no darán tregua hasta el final del día.

F.P