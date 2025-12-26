16°
Viernes 26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Consumo trágico: la cocaína adulterada cobró otra víctima y suman 5 en la Patagonia

Es un hombre de 33 años. Lo encontraron en la vía pública bebiendo alcohol, pero se comprobó que antes había ingerido droga. La justicia investiga. 
Por Redacción Red43

Otra persona murió en la provincia de Neuquén como consecuencia del consumo de cocaína adulterada. El Ministerio de Salud provincial informó sobre un nuevo fallecimiento acontecido este jueves que está vinculado al consumo de cocaína presuntamente adulterada.

 

Durante este feriado por Navidad se registró el último caso cuando un paciente de 33 años fue trasladado a las 8.05 en ambulancia desde el Hospital Heller hasta el Hospital Castro Rendón de la capital neuquina.

 

Según los testimonios, el hombre había sido encontrado en la vía pública consumiendo alcohol, con referencias de consumo previo de cocaína. Es la quinta muerte que se registra por el consumo de la droga adulterada.

 

El paciente fue inicialmente trasladado en taxi al Hospital Heller, donde ingresó en paro cardiorrespiratorio. Tras ser reanimado, fue derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón. El hombre presentó un cuadro de shock refractario, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

 

El caso ya se encuentra en manos de la justicia y se activaron los protocolos correspondientes con llamados a la fiscalía y a la policía. Desde el Sistema Público de Salud se continúa con el seguimiento y la investigación interinstitucional de estos casos.

 

Además, desde el Ministerio de Salud se aseguraron que no brindarán declaraciones adicionales sobre los casos en curso con el objetivo de no entorpecer las investigaciones judiciales en desarrollo.

 

La cartera sanitaria seguirá trabajando en coordinación con las autoridades competentes y mantendrá informada a la población sobre las medidas de prevención necesarias.

 

 

 

