26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

La Patagonia como nunca la viste: vuelve el concurso fotográfico binacional de Patagon Journal

El concurso cuenta con cuatro categorías para mostrar la belleza salvaje de nuestra región. Los detalles para participar.
Por Redacción Red43

El 7º Concurso de Fotografía de la Patagonia ya está abierto a inscripciones, lo que brinda a los fotógrafos otra oportunidad para mostrar sus imágenes de una de las regiones más hermosas del mundo.

 

El concurso, en el que pueden participar fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo, se celebra cada dos años. Organizado por primera vez en 2012 por la revista internacional bilingüe Patagon Journal, es el concurso de fotografía de naturaleza y aire libre más antiguo de la región. 

 

Al igual que en ediciones anteriores del concurso, hay cuatro categorías para las fotos tomadas en la Patagonia chilena y argentina: Vida Silvestre, Paisaje, Viajes y Cultura, y Aventura al Aire Libre. Además, hay una categoría especial, Últimos Lugares Salvajes, que admitirá fotografías tomadas en cualquier país del mundo. Esta última categoría, busca imágenes que “comunique la urgencia de conservar, proteger y restaurar los últimos lugares salvajes”. 

 

La fecha límite de envío de las imágenes es el 10 de febrero de 2026. Cada participante podrá enviar 1 fotografía por cada una de las categorías. Sin embargo, podrá mandar hasta 4 fotos por categoría si compra una suscripción a la revista, con lo que tendrá más opciones de ganar algunos de los espectaculares premios.

 


 
Los participantes podrán enviar sus imágenes a través del formulario accesible en el sitio web (www.patagonjournal.com), donde también obtendrán más información sobre las bases del concurso.

 

SL

 

