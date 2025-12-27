“Se me quema la cabeza”, la desgarradora frase de la nena alcanzada por una bala perdida en Navidad

La tía de Angelina, la nena de 12 años que fue gravemente herida en la localidad bonaerense de Sarmiento tras ser alcanzada por una bala perdida disparada durante los festejos de Nochebuena, informó que la víctima “sigue estable”, aunque aclaró que su recuperación requiere de “un proceso lento”.

“No nos interesa saber quién disparó, queremos que Angelina esté bien”, expresó Cecilia, tía de la menor. Además, detalló que la adolescente todavía no pudo ser intervenida quirúrgicamente.

La mujer también brindó detalles sobre lo ocurrido durante la celebración, cuando la víctima y otros chicos salieron para ver los fuegos artificiales. “La nena decía que se le quemaba la cabeza”, explicó. Los familiares alertaron que tenía sangre y la trasladaron al Hospital San Juan de Dios, donde recibió las primeras atenciones.

Debido a la gravedad de la herida, cerca de las 6 de la mañana fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva. Los médicos confirmaron que tenía una herida de arma de fuego en la zona de la nuca, con orificio de entrada y sin salida, lo que agrava el cuadro clínico.

Mientras esperan noticias sobre la evolución de Angelina, sus familiares buscan saber quién fue el autor de los disparos. Para eso, serán clave los resultados de las pericias que se realizaron en el lugar del hecho y las imágenes obtenidas sobre la bala que está alojada en la cabeza de la menor. Según informaron fuentes del caso a TN, la pericia realizada sobre la tomografía de la menor determinó que el proyectil que la hirió sería de calibre 40.

“La gente no mide las consecuencias de sus actos, tira tiros porque quiere festejar y no sabe lo que hace, casi por inconsciencia. Otros porque están peleados con la vida y disparan sin importar lo que le puede pasar, incluso a sus seres queridos. Uno sabe que cuando dispara el proyectil baja con la misma fuerza con la que sube y te mata. Cada disparo que se tira al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien", remarcó el tío de la menor en diálogo con los medios.

Sobre el origen del disparo, señaló: “No sabemos de dónde vino, hay muchas especulaciones de que puede ser de bastante lejos, pero como no es de gran calibre, puede no haber sido de muy lejos”.