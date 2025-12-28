Seguridad Vial: cómo proteger a los chicos durante los viajes de vacaciones

Con el inicio de la temporada estival y el consecuente aumento del tráfico en las rutas, la seguridad de los menores en los vehículos se vuelve una prioridad absoluta. Los especialistas en salud advierten que el uso correcto de los sistemas de protección no es solo una exigencia legal, sino una medida vital, especialmente considerando que en Argentina los incidentes viales representan una amenaza mayor para los menores de 15 años que diversas enfermedades graves.

La herramienta principal para garantizar un traslado seguro es el Sistema de Retención Infantil, cuyo uso es obligatorio hasta que el niño alcanza el metro y medio de estatura. Estas "sillitas" reducen drásticamente la mortalidad, llegando a salvar la vida de siete de cada diez lactantes en caso de siniestro. La recomendación actual hace especial hincapié en la contramarcha prolongada, preferentemente hasta los cuatro años, ya que esta posición protege de manera mucho más eficiente la cabeza, el cuello y la columna vertebral ante un impacto frontal.

En cuanto a la ubicación dentro del vehículo, el asiento trasero central se posiciona como el lugar más seguro, y se recuerda que los menores de 12 años siempre deben viajar en la parte posterior. Un error común y sumamente peligroso es llevar a los bebés en brazos; ante un choque, las fuerzas físicas involucradas hacen que sea imposible sujetarlos, exponiéndolos a consecuencias fatales que solo un dispositivo homologado y bien instalado puede evitar.

Más allá de los dispositivos de sujeción, la prevención general en el manejo resulta fundamental para evitar tragedias. Respetar los límites de velocidad, mantener una política de alcohol cero al volante y evitar distracciones como el uso del celular son conductas que salvan vidas. Asimismo, para quienes circulan en vehículos menores como motos o bicicletas, el uso de un casco homologado y ajustado es el único método eficaz para reducir lesiones graves.

Finalmente, es importante recordar que la Ley Nacional de Tránsito exige que cada niño viaje de acuerdo a su peso y talla. El cumplimiento de esta normativa no solo evita sanciones económicas considerables, sino que responde al derecho de cada niño de crecer en un entorno seguro, entendiendo que la mayoría de las lesiones en el tránsito son hechos perfectamente evitables mediante la prevención.

E.B.W.