Juegos y espectáculos en la inauguración de la Plaza del Cielo

Este miércoles 25 de febrero a las 17:00 hs se realizará la inauguración de la Plaza del Cielo, un nuevo espacio público pensado para el encuentro, el juego y la recreación de las familias.

La jornada contará con la presentación de los nuevos juegos instalados en el predio, además de shows musicales en vivo y sorteos, en una propuesta abierta a la comunidad.

Desde la Municipalidad destacaron que el espacio fue concebido como un ámbito de integración y disfrute colectivo, y señalaron que su concreción representa la materialización de un proyecto compartido.

La invitación es abierta para que vecinos y vecinas participen de la actividad y celebren la apertura de este nuevo punto de encuentro.

R.G.