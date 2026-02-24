10°
Martes 24 de Febrero de 2026
24 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Juegos y espectáculos en la inauguración de la Plaza del Cielo

El nuevo espacio será presentado este miércoles 25 de febrero a las 17:00 hs. Habrá propuestas recreativas, música y sorteos para toda la familia.
Este miércoles 25 de febrero a las 17:00 hs se realizará la inauguración de la Plaza del Cielo, un nuevo espacio público pensado para el encuentro, el juego y la recreación de las familias.

 

La jornada contará con la presentación de los nuevos juegos instalados en el predio, además de shows musicales en vivo y sorteos, en una propuesta abierta a la comunidad.

 

 

 

Desde la Municipalidad destacaron que el espacio fue concebido como un ámbito de integración y disfrute colectivo, y señalaron que su concreción representa la materialización de un proyecto compartido.

 

La invitación es abierta para que vecinos y vecinas participen de la actividad y celebren la apertura de este nuevo punto de encuentro.

 

 

R.G.

 

