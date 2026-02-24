10°
Martes 24 de Febrero de 2026
Trevelin
24 de Febrero de 2026
sociedad

Combaten nuevo incendio cercano a Los Cipreses

Trabajan en el lugar con camión cisterna, camioneta y motoniveladora, brindando apoyo logístico a los equipos de emergencia.
El Municipio de Trevellin y sus parajes trabaja junto a Bomberos Voluntarios en el incendio cercano a Los Cipreses

 

El intendente Héctor Ricardo Ingram dispuso los recursos municipales a disposición del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trevelin para colaborar en las tareas de control de los incendios que se reactivaron en la zona de Los Cipreses.

 

Por instrucción del jefe comunal, a través del Director de Servicios Públicos y Recolección de Residuos, Rubén Zapata y su equipo, trabajan en el lugar con camión cisterna, camioneta y motoniveladora, brindando apoyo logístico a los equipos de emergencia.

 

En el operativo participan además, el director de Gobierno, Marcelo Sosa, el coordinador de Parajes, Belarmino Álvarez, y personal del área.

 

Marcelo Sosa destacó que “el trabajo siempre es conjunto; el intendente deja a disposición de los Bomberos el llamado para ser parte de los operativos en los incendios según se requiera”.

 

