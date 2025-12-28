24°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Parques NacionalesGraffittiDaño ambientalMultas
28 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vandalismo en áreas protegidas: advierten sobre multas por grafitis en Parques Nacionales

Tras la viralización de un video, autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi iniciaron acciones legales contra un camionero que vandalizó piedras en Valle Encantado y deberá remediar el daño.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ingreso a un Parque Nacional es un derecho que conlleva obligaciones y pautas estrictas. Ninguna alteración debe ser minimizada, ya que las pinturas en aerosol en la montaña dañan líquenes y microorganismos esenciales, provocando que rocas y árboles pierdan su valor natural y paisajístico. Recientemente, gracias a la denuncia de un vecino que registró el hecho en video, se logró identificar a un chofer de una empresa de transporte realizando un grafiti sobre una piedra en la zona del río Limay, sobre la Ruta Nacional 237.

 

Existe una prohibición absoluta de realizar inscripciones o marcas en el entorno natural e infraestructura de las áreas protegidas. En este caso, guardaparques y brigadistas constataron el daño y hallaron el aerosol abandonado en el sitio. Tras el contacto de las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi con la empresa responsable, la firma manifestó su predisposición para colaborar, comprometiéndose a realizar las tareas de remediación ambiental y a tomar medidas disciplinarias contra el involucrado.

 

Respecto a las sanciones, realizar pintadas en bienes del Estado o áreas protegidas conlleva multas severas y el inicio de causas por daño al patrimonio. Además del costo legal, las autoridades destacan la extrema dificultad de remoción, dado que el uso de solventes químicos para quitar la pintura también contamina el suelo y el agua del ecosistema.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La viuda negra en Chubut: por qué los basurales periurbanos aumentan su supervivencia
2
 Bariloche pone orden al turismo itinerante: aprobaron una ordenanza para regular motorhomes
3
 Adiós a un mito: murió Brigitte Bardot, la leyenda del cine francés y defensora de los animales
4
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
5
 Mariana Hammond correrá el Desafío Las Mellizas
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -