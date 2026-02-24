Esquel: Taccetta valoró el apoyo de Torres para concretar obras históricas de gas y agua

Tras el acto de licitación para la obra cloacal, el intendente Matías Taccetta se mostró sumamente satisfecho por el ritmo de concreción que está teniendo su gestión en conjunto con el Gobierno del Chubut. El mandatario local hizo hincapié en que estas obras representan un "crecimiento ordenado" y el fin de años de postergación para los vecinos.

Hechos sobre promesas: El nexo cloacal

Taccetta recordó que la obra del nexo cloacal no es un tema nuevo, pero sí lo es el compromiso real de ejecución. "Hay que hacer un poquito de historia: esta obra ya se había licitado en otra oportunidad, pero nunca se empezó. Hoy vemos el compromiso del gobernador y todo el gobierno provincial para licitar, financiar, iniciar y terminar las obras", enfatizó.

Para el intendente, la clave reside en el diálogo constante con los funcionarios provinciales para priorizar lo urgente: "La ciudad crece y tiene que ser acompañada por los servicios; lo dijimos desde el primer día".

El mapa de los servicios esenciales

En su balance, Taccetta enumeró los cuatro pilares de servicios que su gestión logró reactivar o iniciar en apenas dos años:

Agua: Destacó el financiamiento para la captación del arroyo Buitreras, un proyecto histórico que finalmente tiene curso.

Gas: Recordó que la ciudad inició la gestión "sin gas" y que hoy, junto a la Secretaría de Infraestructura, ya se realizan las primeras conexiones en distintos barrios.

Electricidad: Adelantó que la obra de la EET N° 7 ya cuenta con un acuerdo entre Nación y Provincia para ser licitada, lo que garantizará energía para los próximos 20 años.

Conectividad: Sumó a la lista el desembarco de la fibra óptica, servicio que no estaba disponible al asumir y que hoy ya brindan diversas empresas.

Un trabajo en equipo

Finalmente, el intendente agradeció el desempeño de los actores clave en esta transformación: "Un agradecimiento al amigo Hernán Tórtola por el trabajo conjunto, a la gente de la Cooperativa y a Iván Fernández (UEP). En apenas dos años hemos conseguido lo que se esperó durante mucho tiempo", concluyó.