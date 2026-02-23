20°
Esquel, Argentina
Lunes 23 de Febrero de 2026
23 de Febrero de 2026
deportes
Por Redacción Red43

Sindicato Petrolero goleó a Zeus y se coronó campeón del torneo “120° Aniversario de Esquel”

Futsal Masculino del mejor en el Gimnasio Municipal. Tercer puesto para Transporte Wenú
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El elenco de Sindicato Petrolero se consagró campeón del Torneo Provincial de Futsal Masculino “120° Aniversario de Esquel” al vencer por 6 a 1 al conjunto de Zeus FC en el encuentro final que se jugó este domingo en el gimnasio municipal “León Camilo Catena”.

 

El tercer puesto del campeonato fue para Transporte Wenu de la ciudad de Esquel, equipo que necesitó de la tanda de los tiros desde el punto penal para derrotar al Deportivo Corcovado.

 

 

El encuentro en el tiempo reglamentario había finalizado uno a uno y en la definición rápida la victoria quedó para Wenú por 3 a 2.

 

Debemos señalar que, en una semifinal para el infarto, Sindicato Petrolero se quedó con el pase a la final tras imponerse 9 a 8 en la definición por penales frente a Transporte Wenu. El partido, en el tiempo reglamentario, había terminado cero a cero.

 

Por su parte, Zeus FC logró el pase al partido definitorio tras vencer 3 a 1 a Deportivo Corcovado.

 

El ganador del torneo se hizo acreedor, además del trofeo, de un monto en dinero en efectivo de 1.200.000 pesos.

 

Por su parte Zeus, embolsó 700 mil pesos más al trofeo, en tanto Transporte Wenú por haber terminado en el tercer lugar en el podio embolsó otros 500 mil pesos y un trofeo.

 

 

Debemos remarcar que el jugador destacado del campeonato fue Sebastián Carballo (Zeus FC), el goleador ha sido Jonathan Cárdenas (Sindicato Petrolero) y la valla menos vencida fue para el elenco de Noticias Trevelin.

 

El torneo estuvo organizado por la Asociación Futsal Esquel y contó con el firme apoyo de la Municipalidad de Esquel y de la Agencia Chubut Deportes (Fotografías: gentileza VQ Studios).

 

