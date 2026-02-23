15°
23 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Arrancó el torneo local con victorias de Belgrano y San Martín

Primera división masculina de la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut
Por Redacción Red43

Belgrano de Esquel derrotó como visitante a Fontana de Trevelin por uno a cero y San Martin de Esquel superó a Independiente Deportivo por 3 a 2 en el marco de la primera fecha del Torneo Horacio del Blanco de la primera división masculina.

 

Belgrano, con la dirección técnica de Sebastián Garat, consiguió una importante victoria como visitante a través de un gol conquistado por Juan Jara, en tanto San Martín de Esquel derrotó como local a Independiente Deportivo por 3 a 2.

 

En la zona Centro Sur, quien quedó libre en la primera fecha ha sido Juventud Unida de Gobernador Costa.

 

Con respecto a la zona de la Comarca, se jugaron tres partidos de la primera división masculina con estos resultados:

 

Defensores de Lago Puelo venció a Deportivo El Maitén por 2 a 0, Ferro de El Maitén superó como visitante a San Martín de El Hoyo por dos a cero, en tanto Belgrano de Cholila y Frontera de Lago Puelo igualaron cero a cero.

 

