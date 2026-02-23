Arranca hoy la Escuela Formativa de Carossi Básquet

El SUM del Colegio Salesiano será sede de una nueva temporada de la Escuela Formativa Carossi Basquet cuyas actividades comenzarán en la tarde de hoy.

Un nuevo año, muchas expectativas, muchos proyectos por cumplir y el compromiso de siempre por parte de los hermanos Darío, Rodolfo y Marcos Carosso para desarrollar una escuela formativa, mucho más que de básquet.

Porque en Carossi Básquet se enseña y se comparte el compañerismo, la solidaridad, el sentido de pertenencia.

En Carossi Básquet se juega en equipo y, como en todo equipo, todo se sostienen de la mano.

A partir de hoy, todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 18.30 hs se desarrollará una temporada de la escuela formativa de básquet, para distintas categorías y edades.

Aunque es idea de los “Carosso Brothers” conseguir otros lugres para entrenamientos, los horarios para cada una de las categorías son las siguientes:

18:30 hs Escuela Inicial (de 4 a 7 años), 19:30 hs Escuela mini básquet (8 a 11 años) y 20:30 hs Escuela Minibásquet y Escuela Formativa (11 a 15 años).

“Estamos en tratativas de sumar un espacio y horarios para descomprimir la cantidad de alumnos en las clases, con el objetivo de brindar una mejor calidad de enseñanza”.

Al colegio Salesiano se ingresa por calle Roca, pared blanca con azul y puerta blanca.

Para mayor información, las familias interesadas podrán comunicarse a los siguientes números: 2945 659645 (Belén), 2945 697968 (Marcos), 2945 504302 (Rodolfo) 11 5046 2171 (Julián) y 2945 696674 (Darío).