Sánchez Albornoz: "El balance de esta banca, de esta concejal, yo se lo dejo a la gente"

La concejal Silvana Sánchez Albornoz hizo uso de su hora de preferencia.

"Estamos ante los últimos días del año 2025, y en estos momentos se hacen muchos balances de fin de año. Mi pregunta cuando llega este momento si vale la pena hacer esos balances, y creo que sirven, siempre y cuando uno tome el balance de manera objetiva y sirva como disparador para replantearnos a futuro si lo que estamos haciendo está bien o no. El balance de esta banca, de esta concejal yo se lo dejo a la gente", comenzó.

Y prosiguió: "El balance que sí voy a hacer es el balance de Taccetta, voy a hacer el balance de la gestión municipal porque el gobierno municipal cumplió ya 2 años, medio mandato".

En este sentido, cuestionó una serie de puntos, entre los que se destacan la "falta" de obras, el aumento de impuestos y el "incumplimiento" de promesas realizadas durante la campaña electoral, entre otros.

Además, Sánchez Albornoz se refirió a reciente aprobación del Presupuesto nacional 2026 impulsado por el presidente Javier Milei: "Pensar que en algún momento tuvimos el 6% del PBI en educación, el año que viene va a ser el 0,75%. Le estamos jodiendo el futuro a todos nuestros pibes con este desfinanciamiento en educación".

Finalmente, aseguró: "Ojalá que el año que viene sea un año mucho mejor para todos y todas, especialmente para los que están sufriendo".

R.G.