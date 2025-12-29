El reclamo vecinal por el agua y la prevención de incendios en Alto Río Percy

En diálogo con Red43, la presidenta de la Junta Vecinal de Alto Río Percy, María Elisa Luppi, detalló las dificultades que atraviesa el sector debido a lo que describe como una escasez de agua sin precedentes. Según el relato de la dirigente, el agotamiento de diversas vertientes —atribuido por ella a la falta de nieve y lluvias durante el invierno— ha complicado severamente el abastecimiento. En este contexto, Luppi manifestó que la comunidad permanece a la espera de la finalización de una red proyectada para 60 familias que, bajo su mirada, ha quedado desactualizada frente al crecimiento poblacional de la zona.

De acuerdo con lo expresado por la referente, existirían gestiones en marcha por parte de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), mencionando que "estuvo un ingeniero viendo arriba a ver de dónde se podían hacer captaciones". No obstante, Luppi subrayó que la expectativa de los vecinos es que se concrete un estudio de ingeniería que contemple las pendientes del terreno para un sistema interconectado. "La idea es que realmente se pueda hacer un proyecto integral, que todos los vecinos tengamos que estar conectados a una red que nos dé agua. Y que no sea para ahora, que no sea una emergencia, sino que sea a 30, 40 años", afirmó la vecina.

En su testimonio, Luppi también puso el foco en la precariedad de la infraestructura actual, señalando que los propios habitantes deben encargarse del mantenimiento y limpieza de filtros. Según su visión, la falta de terminación de las obras ha impedido incluso planificar la potabilización del recurso. "Nosotros lo que tenemos es agua, fundamental tener agua. La potabilización todavía no se previó porque no está terminada la obra tampoco", explicó. Asimismo, mencionó que soluciones alternativas, como las perforaciones en la zona de la toma actual, habrían quedado estancadas. Sobre este punto, citó palabras que atribuyó a Iván Pereira, referente de UEPROMU, indicando que tales estudios no habrían sido viables, aunque admitió: "No sabemos realmente en qué punto está ahora este proyecto".

Otro de los ejes centrales de su preocupación fue la vulnerabilidad del paraje ante posibles incendios forestales. Luppi insistió en la necesidad de que los vecinos cuenten con herramientas y movilidad propia para actuar de forma inmediata, argumentando que el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia desde el centro puede superar los 40 minutos. "Somos los que estamos ahí", remarcó para justificar su pedido de mayor autonomía en la prevención. También manifestó su preocupación por la seguridad vial en caso de evacuación, sosteniendo que "tenemos un solo puente de salida" y que, según su conocimiento, no existen vías alternativas frente a la gran cantidad de pinares que rodean el área.

Finalmente, la presidenta vecinal vinculó la limpieza de los bosques con la prevención de siniestros, alegando que existen restricciones que impiden a los vecinos recolectar leña caída para despejar el terreno. Luppi cerró su exposición comparando la gravedad de la sequía actual con años anteriores, sosteniendo que la situación se ha vuelto crítica en este diciembre. Al recordar episodios pasados de incendios donde la red se encontraba vacía, concluyó con una advertencia sobre el riesgo latente: "Esto los pobladores de toda la vida lo saben y lo advierten y así estamos. Nosotros lo que no queremos es llegar a esa necesidad".

