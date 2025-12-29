22°
29 de Diciembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Servicios, alquileres y combustibles: todos los aumentos que llegan en enero

El arranque de 2026 estará atravesado por una serie de ajustes ya definidos en servicios esenciales que impactarán en el bolsillo de los argentinos.
El inicio de 2026 llegará sin alivio para el bolsillo. Enero comenzará con una serie de aumentos ya confirmados en servicios esenciales que volverán a presionar sobre el costo de vida y los gastos cotidianos de las familias argentinas.

 

Entre los ajustes previstos se encuentran los alquileres, que para los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán un incremento del 36,39% según el Índice de Contratos de Locación, una suba que, si bien muestra una desaceleración, continúa siendo significativa. A esto se suman los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga, que alcanzarán hasta el 2,5% y también impactarán en los copagos.

 

Los servicios de cable, internet y telefonía iniciarán el año con incrementos de entre el 3% y el 4,5%, de acuerdo con la empresa y el tipo de servicio contratado. En tanto, el gas tendrá un nuevo ajuste a partir de la actualización del precio mayorista, con una suba del 0,53% en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, que se reflejará en la factura final junto con otros cargos.

 

Por último, desde el 1 de enero de 2026 comenzará a regir, salvo una nueva postergación, el aumento total pendiente de los impuestos a los combustibles, lo que se trasladará al precio de la nafta y el gasoil y tendrá impacto no solo en el transporte, sino también en los costos logísticos y en los precios de bienes y servicios.

 

 

R.G.

 

