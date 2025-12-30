Taccetta confirmó avances para la repavimentación de las Rutas 40 y 259: “La intención es comenzar por Esquel”

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó precisiones sobre el futuro de la infraestructura vial de la región, confirmando que la esperada obra de las rutas 40 y 259 se encuentra respaldada por la reciente firma de compensación de deuda provincial. Según explicó el mandatario, este avance está atado a la emisión del bono de endeudamiento de 650 millones de dólares del gobierno provincial y ya fue dialogado con el gobernador Ignacio Torres. "La intención nuestra es que se inicie por la Ruta N° 259; va a ser asfaltada toda la Avenida Ameghino de nuestra ciudad, que es parte de la 259, incluyendo el ingreso y la salida", señaló Taccetta, remarcando que el proyecto ocupa el segundo lugar de prioridad en un listado de 17 obras provinciales, luego de la culminada doble trocha Trelew-Madryn.

En cuanto a los plazos y la logística, el jefe comunal reveló que ya mantuvo contactos con la empresa adjudicataria para coordinar el desembarco de maquinaria pesada. Al respecto, manifestó que el objetivo es que en los primeros meses de 2026 ya esté instalada la planta de asfalto en la zona, lo cual no solo garantizaría la ejecución de la ruta, sino que también "nos permite a nosotros poder contratar a la empresa para hacer algunas obras de asfalto dentro de la ciudad", aprovechando la cercanía del equipamiento técnico. Se trata de una obra que el intendente calificó como "millonaria" y de largo aliento, pero fundamental para mejorar la conectividad entre Esquel y Trevelin.

Por otro lado, Taccetta se refirió a la problemática de la seguridad vial y la necesidad de semaforización en puntos críticos como Villa Hípica, Villa Ayelén y el acceso frente a la estación Axion. A pesar de la fuerte demanda vecinal, el intendente aclaró que la solución no depende exclusivamente del municipio, ya que se trata de jurisdicción nacional. "Lo aclaré en un montón de oportunidades: es Ruta Nacional 259. A mí me encantaría tener semáforos en ese ingreso, pero no tenemos el acompañamiento por parte de Vialidad Nacional, que no está de acuerdo en urbanizar ese sector", explicó con preocupación.

Finalmente, el mandatario lamentó que, pese a tener expedientes armados y notas de pedido ingresadas en el organismo nacional, la negativa técnica de Vialidad impide actualmente la colocación de dispositivos de control de tránsito. "Sabemos de la emergencia y que es un problema por la cantidad de familias que viven hoy en estos sectores; la ciudad creció mucho y hay que darle una solución, pero esto nos excede", concluyó Taccetta, dejando en claro que, aunque la gestión por la urbanización continúa, el municipio se encuentra ante un límite jurisdiccional que frena la instalación de los semáforos solicitados.

