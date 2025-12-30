20°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ChubutCiencia
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ya está disponible el 5ª Boletín Digital Instituto de Biotecnología Esquel

Abordando temáticas de salud, ciencia y materiales de investigación de encuentros realizados en los últimos meses, el material está disponible online.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ya está disponible el 5ª Boletín Digital Instituto de Biotecnología Esquel (ISSN 2718-8523).

 


El trabajo desarrollado a lo largo del año se plasma en este material informativo científico. El Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES), edita a partir del mes abril de 2021 su Boletín Digital anual donde se trata la información sobre las actividades y trabajos que se desarrollan en el Instituto.

 


En la edición del quinto año, se dan a conocer las actividades desarrolladas, como por ejemplo: el informe de avance: “Extracción supercrítica de resinas y terpenos en Cannabis”. Además, vamos a encontrar los siguientes temas:

 


-Estudiantes comodorenses de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud realizan prácticas para su tesis final de grado en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales.

 


- “Condiciones meteorológicas y características de la vegetación relacionadas con los incendios en la zona de Trevelin”.

 


-INBIES participó de manera virtual del XV Encuentro Nacional de la Red Argentina del Paisaje (RAP) y 1° Congreso Latinoamericano “Ciudades Verdes y Paisajes en Transformación”.

 


-Primer reporte de Megastigmus en Chubut: Investigadores del INBIES y del Centro de Estudios Ambientales Integrados (CEAI) de la Facultad de Ingeniería, encontraron durante el análisis rutinario de semillas de Pseudotsuga menziesii; la presencia de larvas.

 


-Informe de avance sobre la investigación de cannabis medicinal. Un trabajo en conjunto entre la UNPSJB y el sector de Cuidados Paliativos del Hospital Zonal Esquel. HZE (Integrantes: Director: Dr. Oscar Troncoso, Unidad Ejecutora (U.E): Mag. Olivo Mainetti, Verónica Berta; Ing. Ftal, Taccari, Leonardo Enzo; Ing. Qca. López De Armentia, Juliana; Dra. Pérez Rienzi, Lia; Dra. Cerdá, Ivalú).

 


-Conformación de un banco de germoplasma de Alerce de la Reserva Forestal Lago Epuyén (Massone, Diego y Taccari, Leonardo).
Este boletín es un servicio más, que reúne las actividades y trabajos de investigación del INBIES en un documento oficial para los productores, empresas, técnicos, docentes y científicos.

 

Ver online: https://drive.google.com/file/d/1wv0uJoT7dTCXJzxgafQra6B6y51nKy72/view

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Alerta meteorológica: Argentina enfrenta un cierre de año con calor extremo y sequía
3
 Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales
4
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
5
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -