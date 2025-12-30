Ya está disponible el 5ª Boletín Digital Instituto de Biotecnología Esquel (ISSN 2718-8523).



El trabajo desarrollado a lo largo del año se plasma en este material informativo científico. El Instituto de Biotecnología Esquel (INBIES), edita a partir del mes abril de 2021 su Boletín Digital anual donde se trata la información sobre las actividades y trabajos que se desarrollan en el Instituto.



En la edición del quinto año, se dan a conocer las actividades desarrolladas, como por ejemplo: el informe de avance: “Extracción supercrítica de resinas y terpenos en Cannabis”. Además, vamos a encontrar los siguientes temas:



-Estudiantes comodorenses de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud realizan prácticas para su tesis final de grado en la Unidad de Extracción de Aceites Esenciales.



- “Condiciones meteorológicas y características de la vegetación relacionadas con los incendios en la zona de Trevelin”.



-INBIES participó de manera virtual del XV Encuentro Nacional de la Red Argentina del Paisaje (RAP) y 1° Congreso Latinoamericano “Ciudades Verdes y Paisajes en Transformación”.



-Primer reporte de Megastigmus en Chubut: Investigadores del INBIES y del Centro de Estudios Ambientales Integrados (CEAI) de la Facultad de Ingeniería, encontraron durante el análisis rutinario de semillas de Pseudotsuga menziesii; la presencia de larvas.



-Informe de avance sobre la investigación de cannabis medicinal. Un trabajo en conjunto entre la UNPSJB y el sector de Cuidados Paliativos del Hospital Zonal Esquel. HZE (Integrantes: Director: Dr. Oscar Troncoso, Unidad Ejecutora (U.E): Mag. Olivo Mainetti, Verónica Berta; Ing. Ftal, Taccari, Leonardo Enzo; Ing. Qca. López De Armentia, Juliana; Dra. Pérez Rienzi, Lia; Dra. Cerdá, Ivalú).



-Conformación de un banco de germoplasma de Alerce de la Reserva Forestal Lago Epuyén (Massone, Diego y Taccari, Leonardo).

Este boletín es un servicio más, que reúne las actividades y trabajos de investigación del INBIES en un documento oficial para los productores, empresas, técnicos, docentes y científicos.

Ver online: https://drive.google.com/file/d/1wv0uJoT7dTCXJzxgafQra6B6y51nKy72/view