La Cooperativa 16 de Octubre anunció un corte general para este miércoles

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. emitió un comunicado urgente dirigido a todos los vecinos de Esquel para informar sobre una interrupción general en el suministro de agua potable. Según detalló la entidad, la medida responde a la necesidad crítica de realizar tareas de recuperación de niveles en las reservas de la ciudad, en un contexto marcado por el plan de emergencia hídrica vigente.

Detalles de la interrupción

El corte de servicio se llevará adelante durante la tarde de hoy, miércoles 31 de diciembre. El horario establecido para la suspensión del suministro será desde las 14:00 hs hasta las 18:00 hs.

La zona afectada comprende a la totalidad de la ciudad de Esquel. Esta acción técnica es fundamental para estabilizar el sistema y asegurar que los niveles de los depósitos de agua alcancen los parámetros necesarios para afrontar la demanda de la comunidad.

Impacto en los domicilios

Desde la Cooperativa se recordó a los usuarios que, de acuerdo con la ordenanza municipal vigente, todas las viviendas deben contar con un tanque de reserva domiciliario. Aquellos vecinos que dispongan de este sistema funcionando correctamente podrán disponer del suministro sin inconvenientes durante el lapso que dure el corte general, ya que la interrupción afecta directamente a la red de distribución externa.

Pedido de colaboración

En el marco de esta emergencia, la prestataria solicitó el acompañamiento de la población. Se insta a los ciudadanos a realizar un consumo responsable y solidario, evitando derroches o usos excesivos de agua potable. El objetivo primordial de estas tareas y del pedido de ahorro es garantizar que el servicio se mantenga estable para toda la comunidad una vez finalizadas las maniobras de recuperación.⁣

La Cooperativa 16 de Octubre agradece la colaboración de todos los vecinos para superar esta contingencia técnica y ambiental.



