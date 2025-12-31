27°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 31 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43CorteaguaEmergencia hídrica
31 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Cooperativa 16 de Octubre anunció un corte general para este miércoles

La interrupción del servicio se extenderá entre las 14:00 y las 18:00 horas. La medida busca recuperar los niveles de las reservas en el marco de la emergencia hídrica que atraviesa la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. emitió un comunicado urgente dirigido a todos los vecinos de Esquel para informar sobre una interrupción general en el suministro de agua potable. Según detalló la entidad, la medida responde a la necesidad crítica de realizar tareas de recuperación de niveles en las reservas de la ciudad, en un contexto marcado por el plan de emergencia hídrica vigente.

 

Detalles de la interrupción

El corte de servicio se llevará adelante durante la tarde de hoy, miércoles 31 de diciembre. El horario establecido para la suspensión del suministro será desde las 14:00 hs hasta las 18:00 hs.

 

La zona afectada comprende a la totalidad de la ciudad de Esquel. Esta acción técnica es fundamental para estabilizar el sistema y asegurar que los niveles de los depósitos de agua alcancen los parámetros necesarios para afrontar la demanda de la comunidad.

 

Impacto en los domicilios

Desde la Cooperativa se recordó a los usuarios que, de acuerdo con la ordenanza municipal vigente, todas las viviendas deben contar con un tanque de reserva domiciliario. Aquellos vecinos que dispongan de este sistema funcionando correctamente podrán disponer del suministro sin inconvenientes durante el lapso que dure el corte general, ya que la interrupción afecta directamente a la red de distribución externa.

 

Pedido de colaboración

En el marco de esta emergencia, la prestataria solicitó el acompañamiento de la población. Se insta a los ciudadanos a realizar un consumo responsable y solidario, evitando derroches o usos excesivos de agua potable. El objetivo primordial de estas tareas y del pedido de ahorro es garantizar que el servicio se mantenga estable para toda la comunidad una vez finalizadas las maniobras de recuperación.⁣

La Cooperativa 16 de Octubre agradece la colaboración de todos los vecinos para superar esta contingencia técnica y ambiental.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Armas, vehículos, animales y dinero vinculados a delitos rurales fueron secuestrados en operativos de Chubut
2
 Viaje de egresados: una empresa dejó varados a estudiantes de Esquel y Trevelin
3
 Un vecino de Esquel ganó 100 millones de pesos en el Telebingo
4
 Error masivo en el Banco Nación: clientes recibieron depósitos de hasta $700.000 por accidente
5
 Dos allanamientos en Esquel por venta ilegal de pirotecnia
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Esquel: controles de alcoholemia a personal municipal
5
 Error masivo en el Banco Nación: clientes recibieron depósitos de hasta $700.000 por accidente
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -