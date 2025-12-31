14°
Miércoles 31 de Diciembre de 2025
31 de Diciembre de 2025
Alumnos de Esquel y Trevelin denuncian irregularidades en su viaje de egresados

El contingente de estudiantes denunció que la empresa no cumplió con las condiciones pactadas y que no hubo respuestas ante la situación que los dejó varados durante el regreso a Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un contingente de estudiantes de Esquel y Trevelin, pertenecientes a instituciones educativas como el Colegio Salesiano y la Escuela Bilingüe, atravesó una compleja situación en el regreso de su viaje de estudios a Camboriú, Brasil, tras denunciar una serie de irregularidades en el servicio contratado con la empresa F2 de Frers, con sede en Bariloche.

 

Según relataron padres y alumnos, el viaje presentó inconvenientes desde el inicio. En primer lugar, señalaron que la empresa no habría cumplido con las condiciones pactadas para la estadía en Brasil y que, en el regreso, se produjeron cambios en las líneas aéreas que derivaron en que el grupo quedara varado en la provincia de Córdoba.

 

Este martes pasado, los estudiantes pasaron la noche en un hotel en Villa Carlos Paz. Posteriormente, debieron abandonar el alojamiento y permanecer varias horas en la vía pública a la espera de colectivos que los trasladaran de regreso a Chubut. Durante ese lapso, llegó un solo micro, que trasladó a una parte del contingente, mientras que el resto continuó aguardando un segundo vehículo.

 

De acuerdo a los testimonios de los padres, el regreso no se realizará por vía aérea, tal como estaba previsto originalmente, sino en micro. Además, señalaron que el hotel habría decidido finalizar la estadía debido a la falta de pago por parte de la empresa.

 

Por su parte, uno de los estudiantes señaló que los problemas comenzaron incluso antes de partir a Brasil, ya que debieron abonar de su bolsillo el equipaje despachado porque no estaba incluido en el pasaje. 

 

Hasta el momento, la empresa F2 de Frers no habría emitido una respuesta oficial sobre la situación.

 

 

R.G.

 

