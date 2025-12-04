16°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin: maquinaria pesada en callejones y limpieza de barrios

La Dirección de Servicios Públicos de Trevelin informa que la motoniveladora trabaja en Ivor Williams y finalizó la Ruta 71. Retroexcavadoras limpian el B° Malvinas, seguirán en 83 Viviendas. Se solicita precaución al transitar.
Por Redacción Red43

La Dirección de Servicios Públicos y Recolección de Residuos de Trevelin informa a la comunidad que la motoniveladora se encuentra realizando actualmente trabajos de repaso y mantenimiento en el callejón Ivor Williams.

 

En tanto, la máquina retroexcavadora y la miniexcavadora continúan con las importantes labores de limpieza en diversos barrios de la ciudad, llevando a cabo las tareas en el Barrio Malvinas y preparándose para continuar luego con el Barrio 83 Viviendas. A su vez, se comunica oficialmente que han finalizado con éxito los trabajos de repaso de los callejones ubicados en la Ruta N° 71.

 

Por último, se ruega encarecidamente a los vecinos transitar con la máxima precaución por las zonas de trabajo, prestando especial atención al desplazamiento de la maquinaria pesada, y se solicita la colaboración de todos para no dejar vehículos estacionados en las áreas donde opera el personal, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente.

 

