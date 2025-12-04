17°
Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Chubut Inicia una nueva etapa en la temporada de cruceros

Llega el Viking Júpiter a Puerto Madryn, con más de 1.300 personas a bordo, marcando a la provincia como un destino clave, en línea con el acompañamiento a la actividad turística del gobierno provincial. 
Este jueves marcó un hito en la Temporada de Cruceros de Chubut con la llegada del imponente buque "Viking Jupiter", de la prestigiosa compañía Viking Cruises. El arribo, que se da en el marco del acompañamiento permanente de la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres al desarrollo del turismo de cruceros en la provincia, da inicio a la fase de mayor movimiento de la temporada.

 

El "Viking Jupiter" tomó amarras a las 6:40 horas en el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, procedente de Montevideo, Uruguay. La embarcación trajo consigo a 905 pasajeros y 468 tripulantes que disfrutarán de una jornada completa en la Comarca. Está previsto que el buque zarpe a las 16:30 horas, continuando su itinerario con destino a las Islas Malvinas.

 

 

 

Fase de mayor movimiento y grandes arribos

Con esta recalada, la temporada avanza hacia su período de mayor dinamismo, con el comienzo de los arribos de embarcaciones de mayor porte y frecuencia.

 

El "Viking Jupiter" tiene programadas seis recaladas para este ciclo, lo que subraya la creciente actividad que consolida a Puerto Madryn como un importante puerto turístico del país. En este contexto de crecimiento, se destaca la operatoria prevista para el próximo 17 de diciembre, fecha en la que se espera el arribo simultáneo de los dos cruceros más grandes que visitarán la provincia en el presente ciclo: el "Celebrity Equinox" y el "Sapphire Princess".

 

Este intenso movimiento genera un impacto positivo en la economía regional y fortalece el posicionamiento de Chubut como un destino turístico de relevancia internacional.

 

 

 

